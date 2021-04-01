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Курс доллара: рубль начал наступление

Елена Прошина
8 минут назад
Эксперт по инвестициям FxPro Александр Купцикевич заявил, что период слабости рубля завершился, курс доллара в ближайшие время может заметно упасть. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: рубль начал наступление
Фото: ТАССТАСС
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 31 марта курс доллара падал на 30,5 копейки, до 75,55 рубля. Евро подешевел на 20 копеек и достиг 88,71 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Купцикевич объяснил, что рубль поддержала подорожавшая нефть, которой, в свою очередь, помогла пробка в Суэцком канале и действия ОПЕК+.
Кроме того, позитивной для рубля остается ситуация на долговых рынках - российские бумаги выглядят выигрышно на фоне многих других. К примеру, доходность десятилетних российских облигаций выше семи процентов годовых, тогда как в США это 1,7 процента, а в Германии - минус 0,3 процента.
Аналитик предупредил, что в такой ситуации самой уязвимой валютой выглядит евро, так как в Евросоюзе низкие доходности усугубляет печатный станок местного центрального банка.
Купцикевич добавил, что на прошлой неделе доллару не удалось пробить новые психологические отметки в паре с рублем. По его мнению, обещания санкций со стороны США пока не стали для российской валюты очень большой проблемой.
Экономика,Александр Купцикевич,Московская биржа,ЕС,"Российская газета",
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