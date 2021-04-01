Курс доллара: рубль начал наступление

Эксперт по инвестициям FxPro Александр Купцикевич
заявил, что период слабости рубля завершился, курс доллара в ближайшие время может заметно упасть. Об этом пишет
«Российская газета».
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи
вечером 31 марта курс доллара падал на 30,5 копейки, до 75,55 рубля. Евро подешевел на 20 копеек и достиг 88,71 рубля.
Купцикевич объяснил, что рубль поддержала подорожавшая нефть, которой, в свою очередь, помогла пробка в Суэцком канале и действия ОПЕК+.
Кроме того, позитивной для рубля остается ситуация на долговых рынках - российские бумаги выглядят выигрышно на фоне многих других. К примеру, доходность десятилетних российских облигаций выше семи процентов годовых, тогда как в США это 1,7 процента, а в Германии - минус 0,3 процента.
Аналитик предупредил, что в такой ситуации самой уязвимой валютой выглядит евро, так как в Евросоюзе
низкие доходности усугубляет печатный станок местного центрального банка.
Купцикевич добавил, что на прошлой неделе доллару не удалось пробить новые психологические отметки в паре с рублем. По его мнению, обещания санкций со стороны США пока не стали для российской валюты очень большой проблемой.