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На балаковской ТЭЦ-4 произошла внештатная ситуация

Новости Саратова
3 часа назад
Сегодня, 1 апреля, балаковцы начали массово жаловаться на гул, который доносился со стороны ТЭЦ-4.
В ПАО «Т Плюс» пояснили, что сработала автоматическая защита на оборудовании.
Специалисты уже устраняют ситуацию, в течение нескольких часов ситуацию нормализуют.
На это время граждане останутся без отопления.
Экономика,Т Плюс,
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