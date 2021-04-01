В зоне «Севпотока-2» активизировались военные корабли

Повышенная активность иностранных военных кораблей и самолетов наблюдается в зоне прокладки "Северного потока 2", их действия провокационны и направлены на препятствие завершению проекта, заявил оператор строительства проекта компания Nord Stream 2 AG.

Так, 28 марта 2021 года в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении.

В компании считают, что действия военных кораблей и самолетов, а также гражданских судов иностранных государств, нарушающих охранную зону строительства международного проекта, не отвечающих на запросы и приближающихся на опасное расстояние к трубоукладочной барже, являются безответственными и недопустимыми, а также создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями.