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Египет потребует $1 млрд после затора в Суэцком канале

Лера Букина
43 минуты назад
Власти Египта собираются потребовать компенсации им расходов по ликвидации затора в Суэцком канале, который был вызван севшим на мель контейнеровозом Ever Given. Об этом, как сообщает CNBC, заявил глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби.
Египет потребует $1 млрд после затора в Суэцком канале
Фото: ReutersReuters
Учитывая потери дохода канала за время приостановки его работы, затраты на оборудование и машины, которые использовались для снятия судна с мели, и оплату работы 800 спасателей, участвовавших в операции, размер компенсации может составить более $1 млрд, заявил Раби.
«Мы запросим приличную сумму. Мы спасли корабль без каких-либо повреждений или потерь», — отметил Раби в эфире NBC.
При этом он не сказал, кто конкретно обязан выплатить компенсацию. Раби выразил надежду, что в течение двух-трех дней стороны смогут достигнуть соответствующего соглашения.
При этом Раби не исключил передачи дела в суд. Если решение о выплате будет перенесено в суд, контейнеровоз будет задержан, предупредил он.
1 млрд долларов является оценкой общих потерь от инцидента, а не суммой «какой-либо конкретной компенсации руководству Суэцкого канала», заявил старший директор страхового подразделения Fitch Ratings Брайан Шнайдер. По его словам, убытки страховой отрасли оцениваются в сотни миллионов долларов с учетом шестидневной спасательной операции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что миллиардер Олег Дерипаска предложил модернизировать Транссиб в качестве альтернативы Суэцкому каналу.
Экономика,Олег Дерипаска,Fitch Ratings,телеканал NBC,
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