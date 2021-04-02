Египет потребует $1 млрд после затора в Суэцком канале

Власти Египта собираются потребовать компенсации им расходов по ликвидации затора в Суэцком канале, который был вызван севшим на мель контейнеровозом Ever Given. Об этом, как сообщает
CNBC, заявил глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби.
Учитывая потери дохода канала за время приостановки его работы, затраты на оборудование и машины, которые использовались для снятия судна с мели, и оплату работы 800 спасателей, участвовавших в операции, размер компенсации может составить более $1 млрд, заявил Раби.
«Мы запросим приличную сумму. Мы спасли корабль без каких-либо повреждений или потерь», — отметил Раби в эфире NBC.
При этом он не сказал, кто конкретно обязан выплатить компенсацию. Раби выразил надежду, что в течение двух-трех дней стороны смогут достигнуть соответствующего соглашения.
При этом Раби не исключил передачи дела в суд. Если решение о выплате будет перенесено в суд, контейнеровоз будет задержан, предупредил он.
1 млрд долларов является оценкой общих потерь от инцидента, а не суммой «какой-либо конкретной компенсации руководству Суэцкого канала», заявил старший директор страхового подразделения Fitch Ratings Брайан Шнайдер. По его словам, убытки страховой отрасли оцениваются в сотни миллионов долларов с учетом шестидневной спасательной операции.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что миллиардер Олег Дерипаска
предложил модернизировать Транссиб в качестве альтернативы Суэцкому каналу.