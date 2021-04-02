Египет потребует $1 млрд после затора в Суэцком канале

Власти Египта собираются потребовать компенсации им расходов по ликвидации затора в Суэцком канале, который был вызван севшим на мель контейнеровозом Ever Given. Об этом, как сообщает CNBC, заявил глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби.

Фото: Reuters Reuters

Учитывая потери дохода канала за время приостановки его работы, затраты на оборудование и машины, которые использовались для снятия судна с мели, и оплату работы 800 спасателей, участвовавших в операции, размер компенсации может составить более $1 млрд, заявил Раби.

«Мы запросим приличную сумму. Мы спасли корабль без каких-либо повреждений или потерь», — отметил Раби в эфире NBC.

При этом он не сказал, кто конкретно обязан выплатить компенсацию. Раби выразил надежду, что в течение двух-трех дней стороны смогут достигнуть соответствующего соглашения.

При этом Раби не исключил передачи дела в суд. Если решение о выплате будет перенесено в суд, контейнеровоз будет задержан, предупредил он.

1 млрд долларов является оценкой общих потерь от инцидента, а не суммой «какой-либо конкретной компенсации руководству Суэцкого канала», заявил старший директор страхового подразделения Fitch Ratings Брайан Шнайдер. По его словам, убытки страховой отрасли оцениваются в сотни миллионов долларов с учетом шестидневной спасательной операции.