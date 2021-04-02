Безработица в США сократилась до 6%

В апреле прошлого года на фоне пандемии безработица в США была на уровне 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%, в июле - 10,2%, в августе - 8,4%, а в сентябре - 7,9%. Только за май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.
В середине прошлого месяца Федеральная резервная система
(ФРС), выполняющая функции центрального банка США, улучшила прогноз по безработице в США в 2021 году до 4,5% с 5%. В 2022 году показатель, как полагают ФРС, будет находиться на уровне 3,9% против ожидавшихся ранее 4,2%, в 2023 году - на уровне 3,5% против 3,7%.