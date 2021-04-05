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Россиян предупредили о подорожании вина и фруктов

Праймиещё 1
40 минут назад
Поставляемые молдавскими производителями товары, в частности, вино, фрукты и овощи, могут подорожать на российских полках из-за введенной таможенной пошлины, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на молдавских виноделов.
Вина и фрукты из Молдавии подорожают
Фото: ТАССТАСС
Итак, с 1 апреля этого года для товаров из Молдавии перестала действовать льготная нулевая пошлина. Полная ставка составляет 12,5% от таможенной стоимости.
Напомним, что таможенную пошлину на молдавские товары ввели еще в 2014 году, однако с 2019 года и до марта 2021 года ставка была нулевой.
Как рассказал изданию бизнесмен Ефим Абиев, рост розничной цены за бутылку молдавского вина с возвращением пошлины может вырасти сразу на 20%, это 40-50 рублей за бутылку.
Что касается яблок, то цены на них могут увеличиться на 5-12%, прогнозирует начальник отдела маркетинга ассоциации Moldova Fruct Адриан Кожокару.
В то же время директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков уверен: в сезон таможенная пошлина нужна. Это необходимо, чтобы помочь с реализацией яблок российским производителям.
Экономика,Личный счет,Ведомости,
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