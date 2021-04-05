Вина и фрукты из Молдавии подорожают

Поставляемые молдавскими производителями товары, в частности, вино, фрукты и овощи, могут подорожать на российских полках из-за введенной таможенной пошлины, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на молдавских виноделов.

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Итак, с 1 апреля этого года для товаров из Молдавии перестала действовать льготная нулевая пошлина. Полная ставка составляет 12,5% от таможенной стоимости.

Напомним, что таможенную пошлину на молдавские товары ввели еще в 2014 году, однако с 2019 года и до марта 2021 года ставка была нулевой.

Как рассказал изданию бизнесмен Ефим Абиев, рост розничной цены за бутылку молдавского вина с возвращением пошлины может вырасти сразу на 20%, это 40-50 рублей за бутылку.

Что касается яблок, то цены на них могут увеличиться на 5-12%, прогнозирует начальник отдела маркетинга ассоциации Moldova Fruct Адриан Кожокару.