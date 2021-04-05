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Курс доллара: когда рубль достигнет дна

Елена Прошина
3 часа назад
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что курс доллара достигнет нового исторического максимума в 86 рублей, если США введут санкции против российских компаний или долгового рынка РФ. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: когда рубль достигнет дна
Фото: ТАССТАСС
По словам Бабина, для роста рубля или хотя бы его стабилизации необходимо, чтобы неопределенность вокруг санкций закончилась. Аналитик отметил, что затягивание процесса введения санкций - еще один способ давления, создающий неблагоприятную обстановку на российском рынке.
При этом эксперт подчеркнул, что жесткий санкционный сценарий не считается базовым.
По мнению Бабина, если очередные санкции будут персональными и не затронут экономику в целом, ситуация с коронавирусом не станет хуже, а нефть Brent будет стоить 60-70 долларов за бочку, национальная валюта вернется к отметке в 72,5 рубля за доллар.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в прошлую пятницу, 2 апреля, курс доллара рос на 24,25 копейки, до 76,5 рубля. Евро стал дороже на 13,25 копейки и стоил 89,96 рубля.
Рубль дешевел к доллару на фоне укрепления американской валюты на рынке Forex (доллар пошел в рост благодаря новым рабочим местам в США).
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Дмитрий Бабин,Московская биржа,"Российская газета",
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