Курс доллара: когда рубль достигнет дна

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что курс доллара достигнет нового исторического максимума в 86 рублей, если США введут санкции против российских компаний или долгового рынка РФ. Об этом пишет «Российская газета».
По словам Бабина, для роста рубля или хотя бы его стабилизации необходимо, чтобы неопределенность вокруг санкций закончилась. Аналитик отметил, что затягивание процесса введения санкций - еще один способ давления, создающий неблагоприятную обстановку на российском рынке.
При этом эксперт подчеркнул, что жесткий санкционный сценарий не считается базовым.
По мнению Бабина, если очередные санкции будут персональными и не затронут экономику в целом, ситуация с коронавирусом не станет хуже, а нефть Brent будет стоить 60-70 долларов за бочку, национальная валюта вернется к отметке в 72,5 рубля за доллар.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в прошлую пятницу, 2 апреля, курс доллара рос на 24,25 копейки, до 76,5 рубля. Евро стал дороже на 13,25 копейки и стоил 89,96 рубля.
Рубль дешевел к доллару на фоне укрепления американской валюты на рынке Forex (доллар пошел в рост благодаря новым рабочим местам в США).