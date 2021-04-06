В Госдуме заявили о дефиците легочных лекарств

Во многих аптеках Краснодара, Барнаула, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Хабаровска нет таблеток аминофиллина, которые прописывают при болезнях лёгких, сообщила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб Она предполагает, что аптечные сети не хотят закупать препарат из-за его дешевизны, хотя они обязаны иметь его в наличии. Депутат обратилась к руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой провести проверку. Как могут наказать фармацевтов и как собираются насытить торговые полки необходимыми медикаментами, разбиралось наше издание.

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Дешёво, да непросто

Светлану Бессараб попросили помочь 83-летнему жителю Краснодара найти лекарство. Ему выписали рецептурный препарат «эуфиллин» (международное непатентованное название — «аминофиллин») в таблетках. Средство применяют при хроническом обструктивном бронхите, бронхиальной астме и эмфиземе лёгких. Но оказалось, что в аптеках города лекарство есть только в виде раствора для инъекций. После долгих поисков таблетки купили в Москве.

«Мужчине уже передали десять пачек лекарства и этого пока этого хватит, но нужно исправлять ситуацию», — отметила Светлана Бессараб.

Эта проблема касается не только Краснодара. Помощники депутата проверили наличие таблеток в аптеках нескольких городов. Дефицит обнаружили в Барнауле (таблетки нашли только в шести аптеках), Новосибирске (в пяти), Ростове-на-Дону (в трёх), Ставрополе, Хабаровске (в шести). Лучше обстоят дела в Петербурге и Казани - там имеются относительно большие запасы этого средства. Столкнулись во время поиска и с другой проблемой: на сайте и по телефону в организациях сообщали, что таблетки в наличии, а на деле их не оказывалось.

По мнению Светланы Бессараб, дефицит аминофиллина может быть связан с тем, что лекарство очень дешёвое — пачка таблеток стоит около 11 рублей, — и аптекам просто невыгодно его закупать. Но они обязаны это делать по закону, так как средство включено в минимальный ассортимент препаратов для оказания медпомощи, утверждённый Правительством. Поэтому Светлана Бессараб обратилась в Росздравнадзор.

«Прошу вас провести проверку, предоставить информацию о причинах отсутствия лекарственного препарата и необходимости дополнительного законодательного регулирования», — обратилась депутат к Алле Самойловой.

Производитель выпускает достаточное количество аминофиллина, так что у аптек не должно возникать проблем с его закупкой, сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров

«Росздравнадзор обязан проверить соответствие аптек лицензионным требованиям, согласно которым они должны иметь лекарства из минимального ассортимента, и если они нарушили эти требования, наказать их в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», — пояснил парламентарий.

За невыполнение требований организацию может ждать предупреждение, штраф 30-40 тысяч рублей, а если нарушение грубое — взыскание 100-200 тысяч рублей или даже приостановление деятельности до 90 дней. По мнению Петрова, на первый раз можно обойтись предупреждением, но если компания не исправит ситуацию, меры придётся ужесточить.

Аппетиты ограничат

Есть дефицит и других лекарств. В начале марта во Всероссийском союзе пациентов сообщили, что люди с болезнью Гоше, которых в России 450 человек, не получают жизненно необходимый препарат имиглюцераза . Как выяснили в РБК, с конца прошлого года объявили два аукциона на его закупку, но они так и не состоялись, так как производители на них не откликнулись. В прошлом году была нехватка лекарств для пациентов с рассеянным склерозом и гемофилией. Но в этих случаях речь идёт о дорогих препаратах, которые закупают для людей с орфанными, то есть редкими заболеваниями, за счёт бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий». Причины дефицита тоже могут быть разными.

Например, аукцион может не состояться, потому что производителя не устраивает зарегистрированная цена — себестоимость может превысить её из-за подорожания субстанции и других факторов, пояснил Александр Петров . Тогда производитель имеет право выйти на переговоры с Федеральной антимонопольной службой , чтобы изменить цену. Конкретные случаи надо рассматривать и решать вопросы в ручном режиме, считает парламентарий.

Чтобы уйти от дефицита лекарств для людей с редкими заболеваниями, надо также посчитать таких пациентов, создав их регистры, отметил Петров.

«Сегодня закупки большей частью «слепые». Закупили лекарства, их не хватило, а чтобы провести новые закупки, нужно время», — пояснил он.

Закон о регистрах приняли и сейчас их формируют.

Кроме этого, Правительство собирается наладить постоянный контроль объёмов и ассортимента лекарств из списка жизненно важных препаратов. Проводить такой мониторинг намерены поручить Росздравнадзору, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минздравом