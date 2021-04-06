В Госдуме заявили о дефиците легочных лекарств

Во многих аптеках Краснодара, Барнаула, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Хабаровска нет таблеток аминофиллина, которые прописывают при болезнях лёгких, сообщила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб
. Она
предполагает, что аптечные сети не хотят закупать препарат из-за его дешевизны, хотя они обязаны иметь его в наличии. Депутат обратилась к руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой
с просьбой провести проверку. Как могут наказать фармацевтов и как собираются насытить торговые полки необходимыми медикаментами, разбиралось наше издание.
Светлану Бессараб попросили помочь 83-летнему жителю Краснодара найти лекарство. Ему выписали рецептурный препарат «эуфиллин» (международное непатентованное название — «аминофиллин») в таблетках. Средство применяют при хроническом обструктивном бронхите, бронхиальной астме и эмфиземе лёгких. Но оказалось, что в аптеках города лекарство есть только в виде раствора для инъекций. После долгих поисков таблетки купили в Москве.
«Мужчине уже передали десять пачек лекарства и этого пока этого хватит, но нужно исправлять ситуацию», — отметила Светлана Бессараб.
Эта проблема касается не только Краснодара. Помощники депутата проверили наличие таблеток в аптеках нескольких городов. Дефицит обнаружили в Барнауле (таблетки нашли только в шести аптеках), Новосибирске (в пяти), Ростове-на-Дону (в трёх), Ставрополе, Хабаровске (в шести). Лучше обстоят дела в Петербурге и Казани - там имеются относительно большие запасы этого средства. Столкнулись во время поиска и с другой проблемой: на сайте и по телефону в организациях сообщали, что таблетки в наличии, а на деле их не оказывалось.
По мнению Светланы Бессараб, дефицит аминофиллина может быть связан с тем, что лекарство очень дешёвое — пачка таблеток стоит около 11 рублей, — и аптекам просто невыгодно его закупать. Но они обязаны это делать по закону, так как средство включено в минимальный ассортимент препаратов для оказания медпомощи, утверждённый Правительством. Поэтому Светлана Бессараб обратилась в Росздравнадзор.
«Прошу вас провести проверку, предоставить информацию о причинах отсутствия лекарственного препарата и необходимости дополнительного законодательного регулирования», — обратилась депутат к Алле Самойловой.
Производитель выпускает достаточное количество аминофиллина, так что у аптек не должно возникать проблем с его закупкой, сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров
.
«Росздравнадзор обязан проверить соответствие аптек лицензионным требованиям, согласно которым они должны иметь лекарства из минимального ассортимента, и если они нарушили эти требования, наказать их в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», — пояснил парламентарий.
За невыполнение требований организацию может ждать предупреждение, штраф 30-40 тысяч рублей, а если нарушение грубое — взыскание 100-200 тысяч рублей или даже приостановление деятельности до 90 дней. По мнению Петрова, на первый раз можно обойтись предупреждением, но если компания не исправит ситуацию, меры придётся ужесточить.
Есть дефицит и других лекарств. В начале марта во Всероссийском союзе пациентов сообщили, что люди с болезнью Гоше, которых в России 450 человек, не получают жизненно необходимый препарат имиглюцераза
. Как выяснили в РБК, с конца прошлого года объявили два аукциона на его закупку, но они так и не состоялись, так как производители на них не откликнулись. В прошлом году была нехватка лекарств для пациентов с рассеянным склерозом и гемофилией. Но в этих случаях речь идёт о дорогих препаратах, которые закупают для людей с орфанными, то есть редкими заболеваниями, за счёт бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий». Причины дефицита тоже могут быть разными.
Например, аукцион может не состояться, потому что производителя не устраивает зарегистрированная цена — себестоимость может превысить её из-за подорожания субстанции и других факторов, пояснил Александр Петров
. Тогда производитель имеет право выйти на переговоры с Федеральной антимонопольной службой
, чтобы изменить цену. Конкретные случаи надо рассматривать и решать вопросы в ручном режиме, считает парламентарий.
Чтобы уйти от дефицита лекарств для людей с редкими заболеваниями, надо также посчитать таких пациентов, создав их регистры, отметил Петров.
«Сегодня закупки большей частью «слепые». Закупили лекарства, их не хватило, а чтобы провести новые закупки, нужно время», — пояснил он.
Закон о регистрах приняли и сейчас их формируют.
Кроме этого, Правительство собирается наладить постоянный контроль объёмов и ассортимента лекарств из списка жизненно важных препаратов. Проводить такой мониторинг намерены поручить Росздравнадзору, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минздравом
.
А в Госдуме планируют
обязать аптечные сети сообщать покупателям обо всех препаратах, входящих в линейку одного непатентованного наименования, в том числе о дешёвых аналогах дорогого лекарства. Также хотят ограничить суммы, которые аптечные сети могут взять с производителей за продвижение конкретных торговых марок. Такой законопроект, разработанный депутатами, Госдума уже приняла в первом чтении в начале февраля и сейчас готовит его ко второму чтению.