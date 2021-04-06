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«Россиянам невыгодно»: ключевая ставка вырастет до 6%

Елена Прошина
2 часа назад
Гражданам России стало невыгодно хранить деньги на банковских вкладах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко.
«На сегодняшний день наблюдается интенсивный отток денег из банков. Размер годовой инфляции в России приближается к 6%. Гражданам становится невыгодно хранить деньги на банковских вкладах, средняя ставка которых около 4%. ЦБ был вынужден поднять ставку на 0,25% для того, чтобы дать понять населению: в дальнейшем ставка будет еще расти. Однако я уверен, что ставка ЦБ не будет увеличиваться стремительно. Каждое заседание ЦБ она будет расти максимум на 0,25%. Таким образом, к концу 2021 года можно ожидать, что ставка ЦБ достигнет 6%», — сказал Головченко.
Соответственно, как полагает экономист, ставки по банковским потребительским вкладам будут соответствовать ключевой ставке, может быть, даже будут чуть ниже.
Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян предположил, что повышение Центробанком ключевой ставки неминуемо отразится на условиях предоставления займов, при этом изменения будут разниться от вида кредитования и не по всем продуктам будут одинаковыми.
«Что касается автокредитования, потребительского кредитования, здесь, безусловно, рост ставок будет заметнее, чем в сегменте ипотечного кредитования. Но опять же не будет такого взрывного роста процентных ставок», — считает Джагитян.
При этом ставки по кредитным картам, по его мнению, будут расти заметнее, поскольку там в основном кредиты необеспеченные.
Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства также придерживаются мнения, что нынешняя макроэкономическая конъюнктура заставит российские банки повышать ставки по вкладам.
Как полагают аналитики, банкам придётся пойти на этот шаг просто для того, чтобы не растерять клиентов. Дело в том, что в условиях высокой инфляции доходность депозитов стремительно падает, что может побудить россиян начать массово забирать свои деньги со вкладов.
Именно для того, чтобы предотвратить масштабный отток ликвидности, банки и могут начать повышать ставки, дабы хранящиеся у них деньги приносили российским вкладчикам больше дивидендов. Иначе люди предпочтут вложить свои сбережения в альтернативные финансовые инструменты, предсказывают специалисты.
Примечательно, что, как полагают эксперты, отечественным кредитным организациям придётся пойти на повышение ставок даже в том случае, если Центральный банк России не станет поднимать ставку рефинансирования.
Последний раз регулятор повысил ключевую ставку 22 марта. В этот день она впервые с декабря 2018 года увеличилась — с 4,25% до 4,5% годовых. В Минфине в целом позитивно оценили повышение ключевой ставки ЦБ, хотя и сравнили это с холодным душем. В частности, об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на всероссийской банковской конференции.
"Я, честно говоря, признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди немного встряхнулись и подумали, что вообще-то никто не шутит", - отметил он.
Экономика,Видео,Алексей Моисеев,ВШЭ,Центральный банк России,Минфин,ИА REGNUM,
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