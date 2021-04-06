«Россиянам невыгодно»: ключевая ставка вырастет до 6%

Гражданам России стало невыгодно хранить деньги на банковских вкладах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко.

«На сегодняшний день наблюдается интенсивный отток денег из банков. Размер годовой инфляции в России приближается к 6%. Гражданам становится невыгодно хранить деньги на банковских вкладах, средняя ставка которых около 4%. ЦБ был вынужден поднять ставку на 0,25% для того, чтобы дать понять населению: в дальнейшем ставка будет еще расти. Однако я уверен, что ставка ЦБ не будет увеличиваться стремительно. Каждое заседание ЦБ она будет расти максимум на 0,25%. Таким образом, к концу 2021 года можно ожидать, что ставка ЦБ достигнет 6%», — сказал Головченко.

Соответственно, как полагает экономист, ставки по банковским потребительским вкладам будут соответствовать ключевой ставке, может быть, даже будут чуть ниже.

Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян предположил , что повышение Центробанком ключевой ставки неминуемо отразится на условиях предоставления займов, при этом изменения будут разниться от вида кредитования и не по всем продуктам будут одинаковыми.

«Что касается автокредитования, потребительского кредитования, здесь, безусловно, рост ставок будет заметнее, чем в сегменте ипотечного кредитования. Но опять же не будет такого взрывного роста процентных ставок», — считает Джагитян.

При этом ставки по кредитным картам, по его мнению, будут расти заметнее, поскольку там в основном кредиты необеспеченные.

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства также придерживаются мнения , что нынешняя макроэкономическая конъюнктура заставит российские банки повышать ставки по вкладам.

Как полагают аналитики, банкам придётся пойти на этот шаг просто для того, чтобы не растерять клиентов. Дело в том, что в условиях высокой инфляции доходность депозитов стремительно падает, что может побудить россиян начать массово забирать свои деньги со вкладов.

Именно для того, чтобы предотвратить масштабный отток ликвидности, банки и могут начать повышать ставки, дабы хранящиеся у них деньги приносили российским вкладчикам больше дивидендов. Иначе люди предпочтут вложить свои сбережения в альтернативные финансовые инструменты, предсказывают специалисты.

Примечательно, что, как полагают эксперты, отечественным кредитным организациям придётся пойти на повышение ставок даже в том случае, если Центральный банк России не станет поднимать ставку рефинансирования.

Последний раз регулятор повысил ключевую ставку 22 марта. В этот день она впервые с декабря 2018 года увеличилась — с 4,25% до 4,5% годовых. В Минфине в целом позитивно оценили повышение ключевой ставки ЦБ, хотя и сравнили это с холодным душем. В частности, об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на всероссийской банковской конференции.