В Евросоюзе произошел раскол из-за «Северного потока-2»

Помимо вопросов внешней политики ЕС столкнулся с серьезными разногласиями в вопросах внутренней политики, отмечает эксперт. Так, власти Венгрии преследуют открыто нелиберальную политику, а в Польше разгорелся скандал из-за запрета абортов.

По словам эксперта, другой важной проблемой блока является вопрос его дальнейшего расширения. Странам ЕС необходимо решить, останавливаться ли на текущем числе членов объединения или принимать новых — Турцию, Украину, Белоруссию и другие государства-члены.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.