"Ситуация под контролем": В Кремле высказались о курсе рубля

Кремль не ожидает резкого падения курса рубля из-за ситуации в Донбассе и констатирует стабильность макроэкономической ситуации в РФ.

"Наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не повторится ли из-за ситуации в Донбассе "черный вторник" 2014 года, когда произошло резкое снижение курса рубля.

Говоря о том, может ли ситуация в Донбассе нанести удар по российской экономике, представитель Кремля отметил, что "нагнетание напряженности в непосредственной близости от границ [РФ] - это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки".

"Это, к сожалению, обычная практика", - заметил он.

При этом Песков подчеркнул, что "в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема".

"Такая волатильность курса была и раньше, были разные причины - спекулятивного характере, неспекулятивного, - но это не влияет на экономическую стабильность в целом", - указал пресс-секретарь главы государства.

В ходе торгов на Мосбирже в среду, 7 апреля, курс доллара превысил 78 рублей, что произошло впервые с ноября прошлого года, свидетельствуют данные площадки.

Евро также пробил пятимесячный максимум, поднявшись выше 92 рублей. По состоянию на 11:50 доллар торгуется на уровне 77,73 рубля, а евро — 92,35 рубля.

Российский фондовый рынок слабо реагирует на ослабление национальной валюты. Индекс Мосбиржи растет в пределах половины процента, а индекс РТС теряет примерно столько же.

Рубль падает вместе с незначительным, менее полпроцента, снижением нефтяных котировок, однако главной проблемой остаются геополитические риски. Обострение ситуации на востоке Украины и заявления Киева о том, что Россия стягивает к границе с ней свои войска, усиливают неопределенность.

В экономике сейчас нет никаких кризисных явлений, заверил журналистов, отвечая на их вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители прессы поинтересовались, вызывает ли беспокойство нынешняя экономическая ситуация.

"Нет, никаких кризисных явлений нет", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.



"В зависимости от международной конъюнктуры происходит или отток, или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности, есть просто потребность в ритмичной, планомерной работе, чем и занимаются правительство и мегарегулятор", - заключил Песков.

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов назвал факторы, которые влияют на ослабление рубля. По его словам, есть два основных фактора.

"Мне кажется, что при прочих равных условиях рубль должен был бы укрепляться, потому что восстанавливается цена на нефть, получается, в страну больше поступает валюты. То, что он сейчас снижается, я думаю, связано с двумя факторами. Первый фактор: из страны немного уходит иностранных инвестиций, портфельных инвестиций. Это связано с предполагаемыми геополитическими рисками, а также с нерешенностью проблемы, могут ли нерезиденты инвестировать во внутренний долг РФ или нет. Такая нервозность сложилась у нерезидентов", - сказал Абрамов в интервью радио Sputnik.

Второй фактор, по его мнению, это то, что на фоне неопределенности Минфин покупает валюту на рынке.