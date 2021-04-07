Недельная инфляция в России не изменилась

Инфляция в России с 30 марта по 5 апреля третью неделю подряд осталась на уровне 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 2,2%, сообщает Росстат

Фото: РИА Новости РИА Новости

"За период с 30 марта по 5 апреля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала апреля — 100,1%, с начала года — 102,2%", — говорится в сообщении.

В текущем году 0,2% стали стандартной недельной инфляцией. Меньше было только дважды — с 10 по 15 марта 0,1%, а с 26 января по 1 февраля инфляция оказалась нулевой. Впрочем и больше Росстат зафиксировал всего один раз — за новогодние каникулы с 1 по 11 января цены прибавили 0,4%.

Что касается накопленной инфляции, неделей ранее ведомство сообщило, что с начала года по 29 марта инфляция составила те же 2,2%. "По итогам марта инфляция составила 2,1%, а неделя с 30 марта по 5 апреля захватывает как мартовские дни, так и апрельские. Учитывая итоговый показатель марта и динамику с 1 по 5 апреля, получаем 2,2%", — пояснили РИА Новости в Росстате.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,1%.

Росстат также сообщает, что путевки в санатории подорожали на 0,3%, дома отдыха, пансионаты — на 0,1%. Цены на проезд в городском автобусе и проживание в трехзвездочной гостинице также увеличились на 0,1%.