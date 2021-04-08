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В мире рекордно подорожала еда

Lenta.ruиещё 3
42 минуты назад
Продовольствие в мире рекордно подорожало, цены на еду достигли максимума с июля 2014 года. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В мире рекордно подорожала еда
Фото: ReutersReuters
Цены растут уже десять месяцев подряд. В марте индекс ФАО подскочил до 118,5 пункта, что на 2,1 процента выше, чем в феврале. Больше всего подорожало растительное масло. В марте его ценовой индекс увеличился на восемь процентов и достиг самой высокой отметки с июня 2011 года.
Также значительно выросли цены на молочную и мясную продукцию (на 3,9 и 2,3 процента соответственно), это объясняется всплеском спроса в преддверии пасхальных праздников.
По сравнению с февралем стоимость зерновых и сахара снизилась. Больше всего упали цены на пшеницу из-за ее больших запасов в мире и ожидания хорошего урожая в текущем году. Сахар подешевел на четыре процента, однако цены на него остаются на 30 процентов выше прошлогодних.
Цены на продукты в России взлетели на 8,2 процента в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна почти в восемь раз обогнала Евросоюз по этому показателю (в ЕС еда подорожала на 1,1 процента).
Ранее агентство Bloomberg перечислило страны, в которых подорожание продуктов может привести к недовольству со стороны граждан и социальной напряженности. К ним была отнесена и Россия.
Экономика,ООН,ЕС,Bloomberg,
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