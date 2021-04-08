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Россия планирует существенно увеличить запасы нефти

News.ru
1 час назад
Россия в ближайшие 15 лет намерена нарастить запасы сырой нефти. Об этом сказано в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года.
Россия решила нарастить запасы нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сказано в документе, это необходимо «для поддержания устойчивого уровня добычи нефти». Запасы нефти планируется увеличить в объёме не менее 10,4 млрд тонн, передаёт ТАСС. Среднегодовой прирост запасов в перспективе до 2035 года должен превышать годовой уровень добычи в среднем в 1,2 раза.
Основными районами прироста запасов нефти останутся Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, Прикаспийская, Тимано-Печорская и Волго-Уральская нефтегазоносные провинции. При этом существенная доля запасов, как следует из проекта генсхемы, будет связана с освоением месторождений на арктическом шельфе. Его низкая изученность обуславливает наибольшую вероятность открытия в дальнейшем именно здесь крупных и уникальных месторождений нефти.
Пик добычи нефти в России, как предполагается, будет пройден в 2027–2029 годах, либо чуть позднее в случае продления сделки ОПЕК+. Во всех сценариях прогнозируется спад добычи после прохождения пикового периода.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Fitch рассказали о выгоде России от сделки ОПЕК+.
Экономика,Fitch Ratings,ИТАР-ТАСС,
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