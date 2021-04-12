Курс доллара: что случится с рублем к майским праздникам

Создатель Frendex Group Руслан Пичугин предупредил, что курс доллара к майским праздникам может превысить 77 рублей, если геополитическая ситуация продолжит ухудшаться. Об этом пишет «Российская газета».

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Пичугин отметил, что последним триггером для обвала рубля стало обострение в Донбассе. На фоне этих новостей доллар преодолел отметку в 76,5 рубля и даже нефть не смогла помочь российской валюте.

Аналитик напомнил, что пока нефть держится в районе 63 долларов за баррель. Если она подорожает до 68-70 долларов за бочку и продолжит рост, это поддержит рубль в конце месяца или чуть позже - к майским праздникам. В этом случае доллар будет стоить 74-76 рублей, евро - 89-91 рубля.

По мнению Пичугина, если не будет новых геополитических рисков, а нефть не обвалится ниже 60 долларов, то рубль серьезно не пострадает. Однако эксперт предупредил, что проблемой для нефтяных цен может стать возобновление участия США в ядерной сделке с Ираном.

В случае снятия санкций с Ирана предложение на нефтяном рынке вырастет, в результате цены смогут упасть до 50 долларов за бочку. В таком негативном сценарии доллар будет дороже 77 рублей, а евро превысит 92,5 рубля.