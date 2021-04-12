Правительство планирует внести поправки в законопроект, упрощающий и ускоряющий проведение госзакупок в России. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Лавров.

Кроме того, вводится механизм "универсальной стоимостной предквалификации", устанавливающей возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только участников, успешно исполнивших контракт независимо от предмета закупки в объеме не менее 20% от начальной цены контракта.