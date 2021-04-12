Покупатели госдолга России испугались санкций

Доля иностранных инвесторов на рынке российских государственных долговых облигаций сократилась до 20% и достигла минимума с августа 2015 года, подсчитал ВТБ
.
Только за март вложения нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) сократились примерно на 123 млрд рублей, при этом с 26 марта по 2 апреля — на 74,6 млрд рублей, а за 31 марта почти на 49 млрд рублей.
Как отмечает
«Московский комсомолец», нерезиденты готовятся к введению санкций на покупку российского госдолга. Эти санкции могут и не последовать, но пока поведение инвесторов предсказывает введение санкций.
По мнению издания, покупка госдолга российскими банками будет означать запуск эмиссионного механизма.
«Новые деньги выпускаются под залог долга. Фактически ЦБ оплачивает госдолг свеженапечатанными рублями», - пишет «МК».
По мнению издания, эмиссионный вариант покрытия долга — это классический кратчайший путь к всплеску инфляции. При этом автор отмечает, что другого ответа на угрозу запрета иностранцам покупать российские облигации у российского ЦБ просто нет.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Беляев
заявил, что российская экономика не настолько плоха, чтобы инфляция по итогам 2021 года вышла за пределы 6%.