Немецкие экологи подали иск против «Северного потока-2»

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в суд Гамбурга с требованием отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство «Северного потока-2» в водах ФРГ. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, распространенный во вторник данной организацией.
Фото: Nord Stream 2Nord Stream 2
В пресс-релизе говорится, что сегодня «строительные работы в германских водах невозможны». Прокладка труб несет угрозу для морской флоры и фауны, считают в организации.
Вопрос касается укладки 16,5 км труб в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море.
Изначально регулятор выдал разрешение 14 января 2021 года, однако оно было оспорено экологами днем позже.
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило данный протест 1 апреля, подтвердив итоги своей прежней экспертизы, согласно которой прокладка труб не является угрозой для морской флоры и фауны.
По мнению экологов, ведомство, вынося прежние решения, недостаточно учло климатический аспект.
На 31 марта готовность «Северного потока-2» была оценена в 95%.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в Евросоюзе
произошел раскол из-за «Северного потока-2».