Немецкие экологи подали иск против «Северного потока-2»

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в суд Гамбурга с требованием отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство «Северного потока-2» в водах ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, распространенный во вторник данной организацией.

Фото: Nord Stream 2 Nord Stream 2

В пресс-релизе говорится, что сегодня «строительные работы в германских водах невозможны». Прокладка труб несет угрозу для морской флоры и фауны, считают в организации.

Вопрос касается укладки 16,5 км труб в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

Изначально регулятор выдал разрешение 14 января 2021 года, однако оно было оспорено экологами днем позже.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило данный протест 1 апреля, подтвердив итоги своей прежней экспертизы, согласно которой прокладка труб не является угрозой для морской флоры и фауны.

По мнению экологов, ведомство, вынося прежние решения, недостаточно учло климатический аспект.

На 31 марта готовность «Северного потока-2» была оценена в 95%.