Власти США 15 апреля объявят о новых санкциях против России, «включая далеко идущие финансовые меры», пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники. Вашингтон обвиняет Москву в атаках на правительственные сети и многих других нарушениях.

Новые меры будут включать высылку некоторых российских дипломатов, как это сделала администрация Барака Обамы пять лет назад, обвинив Москву во вмешательстве в выборы.

Кроме того, эти санкции призваны нанести более серьезный ущерб, чем предыдущие, поэтому они будут направлены против суверенного долга страны.

«Представители администрации были полны решимости разработать ответ, который обернется для Москвы реальными издержками, поскольку многие предыдущие раунды санкций были проигнорированы», - подчеркнула газета.

Ограничения на суверенный долг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации, кредиторы в такой ситуации опасаются быть отрезанными от американских финансовых рынков. США использовали аналогичные методы против Ирана.

Цены на российские облигации в последние недели колебались в ожидании возможных санкций. У России относительно небольшой долг, что делает ее потенциально менее уязвимой для этой тактики, отмечает NYT.

Как писал «Рамблер», в декабре прошлого года в США заявили, что около 200 организаций, в том числе американские правительственные учреждения, были взломаны в результате предполагаемой российской кибератаки.