На льготное автокредитование выделят еще ₽5 млрд

Программа льготного автокредитования в России, приостановленная в середине февраля в связи с исчерпанием выделенных бюджетных средств, может быть перезапущена в течение месяца. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на авторынке.

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В рамках программы бюджет компенсирует 10% от авансового платежа за автомобиль стоимостью до 1,5 млн рублей. О том, что правительство приняло решение выделить дополнительно 5 млрд рублей, рассказал один из собеседников издания.

В банках подтвердили данную информацию. Источники издания заявили, что сбор заявок от кредитных организаций на участие в программах льготного автокредитования уже стартовал. 27 мая будет закончен отбор, а перезапуск может произойти уже в июне.

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Ожидается, что индексация утильсбора на легковые автомобили на 25% станет источником новых средств на льготное автокредитование, отметили источники издания.