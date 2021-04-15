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На льготное автокредитование дополнительно выделят ₽5 млрд

Лера Букина
14 минут назад
Программа льготного автокредитования в России, приостановленная в середине февраля в связи с исчерпанием выделенных бюджетных средств, может быть перезапущена в течение месяца. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на авторынке.
На льготное автокредитование выделят еще ₽5 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В рамках программы бюджет компенсирует 10% от авансового платежа за автомобиль стоимостью до 1,5 млн рублей. О том, что правительство приняло решение выделить дополнительно 5 млрд рублей, рассказал один из собеседников издания.
В банках подтвердили данную информацию. Источники издания заявили, что сбор заявок от кредитных организаций на участие в программах льготного автокредитования уже стартовал. 27 мая будет закончен отбор, а перезапуск может произойти уже в июне.
О намерениях правительства нарастить финансирование программ спроса на автомобили и расширить категории участников рассказал 13 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров.
Ожидается, что индексация утильсбора на легковые автомобили на 25% станет источником новых средств на льготное автокредитование, отметили источники издания.
Ранее «Рамблер» сообщал, что выдача автокредитов упала до минимума с мая 2020 года.
Экономика,Компании,Денис Мантуров,Минпромторг,
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