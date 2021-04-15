Снова вниз: Рубль отреагировал на решение Байдена

Курс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим снижением на введение новых санкций США в отношении РФ, следует из данных торгов на 15:30 мск.

Так, до сообщения о введении рестрикций курс доллара составлял 76,86 руб., а курс евро - 92,07 руб. После опубликования курс доллара на 15:05 мск вырос на 44 коп. - до 77,3 руб., что выше уровня закрытия предыдущих торгов на 1,88%. а курс евро - на 43 коп., до 92,5 руб. (+1,72%).

При этом к 15:33 мск курс доллара в ходе торгов на бирже замедлил рост до отметки в 76,675 руб. (+1,06%). Курс евро растет на 0,99%, до 91,8425 руб.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Об этом сообщает Белый дом.

«Сегодня администрация Байдена принимает меры, чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США», — говорится в сообщении.

Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США.

Также в партнерстве с Европейским союзом , Великобританией, Австралией и Канадой США накладывает санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом.

Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы США, говорится в заявлении ведомства.

Денис Тюрин. В частности, за причастность к приписываемому России вмешательству в выборы под рестрикции подпал "экс-сотрудник ГРУ

Также санкции введены в отношении ряда участников проекта строительства Керченского моста и некоторых должностных лиц в Крыму.

Кроме того, санкции США накладываются на шефа "Мостотреста" , "Ленпромтранспроект", "Дирекцию по строительству железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск".

Под рестрикции подпал и уже находящийся в американском черном списке первый замруководителя администрации президента РФ Громов.

Минфин ввел санкции и против информационных агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Инфорос", а также Фонда стратегической культуры РФ.

Краткосрочно рынок реагирует на новость о возможном введении США санкции против суверенного долга России негативно, но эффект, в первую очередь, вызван контрастом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов

«Накануне (14 апреля) российские рынки и курс рубля активно отыгрывали телефонный звонок президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину и предложение о встрече.

Этот разговор, наряду с отменой планов ввода в Черное море американских военных кораблей был воспринят инвесторами как сигнал о снижении политических рисков.

Естественно, публикация американскими СМИ информации о новых санкциях произвела на оптимистов эффект холодного душа. Но по факту, котировки просто вернулись в районы, где находились в начале недели.

Из озвученных санкций наиболее значимой является запрет на покупку нового российского рублевого долга.

Сейчас около 20% этих обязательств держат иностранцы, в первую очередь крупные американские инвестиционные фонды. Теперь они не смогут участвовать в новых размещениях.

Последние размещения происходили с существенным превышением спроса над предложением. Возможно, его обеспечил как раз повышенный спрос западных игроков, которые предполагали скорое прекращение доступа к данному инструменту.

На вторичном рынке этим фондам сложно будет приобрести крупные объемы. Шаг неприятный, но для российского бюджета не критичный», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что новые антироссийские санкции США, которые намерена ввести администрация американского президента Джо Байдена, могут затронуть госдолг РФ.

Москва отвечает на санкции, которые считает незаконными, по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

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"Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы", - подчеркнул Песков.

Сообщения СМИ США про возможные новые санкции против Москвы пресс-секретарь президента комментировать не стал, назвав это вероятным "сливом". "Дыма без огня не бывает", - заметил он.

"Пока не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона", - сказал Песков.

"Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперед - два шага назад"", - заключил пресс-секретарь российского президента.

Обсуждаемые санкции однозначно не будут способствовать встрече лидеров России и США, также заявил Песков. "А помешают или не помешают - это будет решение президента", - ответил он на соответствующий вопрос.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что Россия профинансирует все текущие расходы в случае введения санкций в отношении госдолга страны. По его словам, будут договариваться с коммерческими банками об инвестициях в госбумаги, а также с ЦБ о помощи финансовым структурам. Министр экономического развития России Максим Решетников вообще уверен, что ограничения в отношении российского госдолга ударят прежде всего по интересам западных инвесторов.

Впрочем, не все разделяют подобную точку зрения. В своём февральском обзоре финансовых рисков ЦБ предупреждал, что «страновая концентрация среди нерезидентов» может создать «уязвимость российского рынка» к геополитическим факторам. Очевидно, под этим подразумеваются санкции в отношении российского госдолга. На начало года иностранцы держали 23,3% всех долговых обязательств России, 13,8% из которых приходилось на инвесторов из США и Великобритании. Таким образом, в руках американских вкладчиков было сосредоточено 944 млрд рублей российского госдолга, в руках британских — 947 млрд рублей.

Причём частных инвесторов среди них практически нет. Больший объём займов стране выдали ряд крупных кредиторов. Так, 83,1% всех вложений США (784,5 млрд рублей) приходятся всего на один фонд, у Бельгии этот показатель ещё выше — 98,5% (403,9 млрд) госдолга РФ сосредоточенно в одних руках, а 41% всех вложений Великобритании (391,1 млрд рублей) принадлежит одному инвестору. В общей сложности у трёх фондов — почти 1,6 трлн рублей ($21,3 млрд) российского госдолга. По данным ЦБ, значительную долю среди компаний, юридически зарегистрированных в Великобритании и Бельгии, занимают дочерние компании крупных транснациональных американских финансовых холдингов. Иными словами, большей частью российского госдолга владеют непосредственно США.

В 2017 году сам Банк России оценивал, что если США введут санкции против российских госбумаг, резиденты Штатов должны будут распродать эти бумаги, что вызовет их обесценивание. Ощутимый ущерб может быть нанесён и рублю, что спровоцирует рост курса доллара.

Такой расклад прогнозировался ещё с момента вступления Байдена в должность и полностью реализовался, комментирует ситуацию эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский,

"Вторичный рынок санкции не затронут, ограничения коснутся лишь тех долговых обязательств, которые будут выпущены после 14 июня. Двух месяцев более чем достаточно на подготовку к этому сценарию. К тому же нужно понимать, что доля нерезидентов в ОФЗ (облигациях федерального займа. — NEWS.ru) и так менее 20%, поэтому какой-либо глобальный удар по тем бумагам, которые сейчас обращаются на рынке, нанесён не будет, просто станет и дальше снижаться количество иностранных держателей госдолга", - отметил Кричевский.

Российская валюта уже успела негативно отреагировать на новость о новых санкциях, в моменте теряя 2% от показателей среды, 14 апреля, и поднимаясь до 77,5 рубля за доллар и 92,8 рубля за евро.

По мнению Кричевского, выпуски ОФЗ до середины июня будут интересны иностранным покупателям, но риск девальвации и пробоя показателя в 82 рубля за доллар будет сдерживать их от крупных покупок. Для стимулирования спроса, скорее всего, повысят ключевую ставку ЦБ, а вместе с ней и купонный доход по облигациям, прогнозирует эксперт. Причём вероятность повышения ставки уже в следующую пятницу сильно возросла после объявления о вердикте США по свежим ограничениям.

"На фоне того, что санкции со стороны ЕС могут быть идентичны американским, девальвация рубля становится неизбежной. Технически пробитие уровня в 77,3 рубля будет означать восхождение к 82 рублям, а оттуда — фактически без ограничений", — рассуждает Кричевский.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев напоминает, что новые санкции, по сути, касаются триллионов рублей, которые Россия привлекает на внешнем рынке, чтобы выполнять свои бюджетные обязательства.

"В случае санкций против суверенного долга Россия будет вынуждена привлекать деньги на внутреннем рынке, предлагая ОФЗ с хорошим купонным доходом и тем самым «обескровливая» его с точки зрения инвестиций. Зачем «париться» с инвестициями в основной капитал, развивать производство, когда можно купить облигации у Минфина, и это будет выгоднее, чем любой депозит? Нет инвестиций — нет развития", — заявил Николаев.

При этом экономист замечает, что даже растущие цены на нефть не в силах перебить давление на рубль не самих санкций, а лишь слухов о готовящихся ограничениях.

"Цены на нефть растут, рубль, казалось бы, должен укрепляться, но этого не происходит. Можно ожидать, что российская валюта будет ослабевать и дальше", — отметил Николаев.

По мнению эксперта, санкции против суверенного долга РФ могут оказаться самыми болезненными для нашей страны. Впрочем, прямое влияние ограничений на российскую экономику несравнимо с влиянием косвенным, убеждён Николаев. По его словам, санкции вынуждают власти вести такую внутреннюю политику, которая негативно отражается на экономическом развитии и уровне жизни россиян. В качестве примера эксперт приводит отказ правительства от широкомасштабной поддержки населения в разгар пандемии. А между тем реально располагаемые доходы граждан в 2020 году упали на 3,5%.

В значительной степени это произошло из-за нежелания властей распечатать «кубышку», что явилось следствием возрастающего санкционного давления, пояснил Николаев.

"Дамоклов меч в виде санкций негативно отражается на социально-экономическом развитии России. А это гораздо хуже прямого влияния ограничений на нашу экономику", — подчеркнул эксперт.

По словам Алексея Кричевского, санкции против госдолга РФ предполагались как один из худших сценариев для России, однако суперкритичных последствий они не принесут.

Отключение России от SWIFT тоже не станет чем-то неожиданным и не заставит власти резко пересмотреть взгляды на внешнюю политику. Ну а рестрикции в виде полного «железного занавеса» введены точно не будут, уверен эксперт, — Россия слишком сильно интегрирована в мировую торговлю.