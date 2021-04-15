ЦБ заявил о готовности принять меры после санкций США

США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Регулятор отмечает, что доля иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась. "На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", — указал ЦБ.