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Банк России следит за ситуацией на финансовом рынке

Праймиещё 2
2 часа назад
Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке после введения США санкций против госдолга РФ, при необходимости использует имеющиеся инструменты для сохранения финстабильности, при этом доля иностранных инвесторов в первичном размещении ОФЗ значительно сократилась за год до 10% в марте, сообщил регулятор.
ЦБ заявил о готовности принять меры после санкций США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
"Банк России отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными облигациями Российской Федерации. Банк России при необходимости готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности", — говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что доля иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась. "На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", — указал ЦБ.
Экономика,Центральный банк России,
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