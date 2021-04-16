"Вынужденное решение": Россия об отказе от доллара

Мария Захарова. Последние действия США ставят под сомнение целесообразность применения доллара и подконтрольных Западу платежных систем. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ

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"Естественно, все это ставит под сомнение не только целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежность использования подконтрольных Западу платежных механизмов", - указала дипломат.

Официальный представитель дипведомства указала, что работа российской стороны над последовательным сокращением доли доллара в национальных и межгосударственных расчетах - "вынужденное решение", принятое "в условиях потери доверия к Западу в вопросах обеспечения бесперебойного доступа к международной финансовой системе", а также ввиду "снижения предсказуемости экономической политики США и неконтролируемого введения ими необоснованных ограничительных мер".

"Мы прекрасно понимаем также, что Вашингтон использует и свою валюту, и свою финансовую систему как инструмент агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международной системы, - отметила Захарова. - Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций".

Россия движется к отказу от доллара при расчётах с партнёрами и к отказу от подконтрольных Западу платёжных систем. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью иранскому агентству IRNA.

Он подчеркнул, что Москва считает важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Это шаги в направлении постепенной дедолларизации национальных экономик, переход к взаимным расчётам в валютах, альтернативных доллару, отказ от международных платежных систем.

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«В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — пояснил Лавров.

Россия, добавил он, продолжит выступать против санкционной политики США, то есть против любых односторонних ограничений. Эту позицию Москвы широко поддерживают в мире.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

В администрации американского лидера сообщили, что Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией и не считают правильным «идти по негативной траектории».

«Тем не менее мы также четко дали понять, что будем отстаивать наши национальные интересы и давать отпор действиям российского правительства, которые направлены на нанесение вреда нашей стране», — подчеркивается в заявлении.

Белый дом подчеркнул, что новый указ Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

С 14 июня финансовым учреждениям США будет запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации и предоставлять ссуды. В заявлении Белого дома указано, что при необходимости санкции против российского госдолга будут еще расширены.

Кроме того, ограничения (по линии Минфина) коснулись шести российских технологических компаний. Они, по мнению Вашингтона, работают на военных и разведку. Одна из этих фирм — Positive Technologies, еще в марте компания собиралась выйти на IPO с оценкой в 4 миллиарда долларов, отмечает The Bell.

Вашингтон подчеркнул, что новый указ президента Джо Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

Дальнейшее снижение доли доллара в валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) в пользу китайского юаня будет наиболее подходящим решением в текущей экономической и геополитической ситуации, однако полного отказа от американской валюты ждать не стоит, заявил РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Правительство РФ в феврале в целях повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков включило в нормативную валютную структуру ФНБ японскую иену с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара и евро при этом были сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов осталась на уровне 10%. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин старается снизить долю доллара в ФНБ, однако новые валюты в ближайшее время добавлять не планируется, не исключив при этом вложений средств фонда в золото.

"Валютные активы суверенных фондов должны состоять из валют стран с наиболее низкой инфляцией в целях сохранения их стоимости в реальном выражении. В текущей конфигурации геополитических и экономических рисков наиболее подходящим решением может являться дальнейшее перераспределение части долларовых активов в пользу активов в юанях", — сказал Наметкин.

При этом он отметил, что полного замещения доллара в структуре ФНБ ожидать не стоит.

"Несмотря на усиление турбулентности и рисков в США, долларовые активы по-прежнему остаются одними из самых ликвидных в мире", — продолжил эксперт.

По его словам, размещение средств фонда в валюты таких стран, как Канада и Австралия является нецелесообразным, поскольку они в высокой степени зависят от колебаний мировых цен на сырьевые ресурсы.

"Более того, такое решение не приведет к минимизации потенциальных рисков при условии роста геополитической напряженности, так как эти страны, как правило, проводят схожую с США политику в отношении России", — указал Наметкин.

Он добавил, что часть средств ФНБ, номинированных в долларах и размещенных на счетах в ЦБ, могут быть использованы для вложений в золото и серебро.

"Приобретение драгоценных металлов является актуальным особенно в периоды повышенной волатильности на мировых финансовых рынках, а также в условиях растущего риска ускорения инфляции в США на фоне масштабных стимулов", — считает эксперт.

Министерство иностранных дел РФ призвало сократить роль доллара во всех операциях. По мнению замглавы дипведомства Сергея Рябкова, России следует оградить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы перестать зависеть от «этого токсичного источника постоянных враждебных действий». «Вечерняя Москва» обсудила предложение дипломата с экспертами, которые рассказали, откажется ли Россия от доллара.

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин обратил внимание, что доля доллара в российских расчетах снижается, а в золотовалютных резервах — уже упала. Наряду с этим Россия вместе с Китаем постепенно переходит на расчеты в собственных национальных валютах, отметил эксперт.

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— В ЕАЭС идет то же самое. Этот тренд (на отказ от доллара — прим. «ВМ») есть, этот процесс уже идет. Главное — не делать здесь резких движений, иначе могут быть негативные последствия, — предупредил он.

По его словам, заявление МИД призвано привлечь и не ослаблять внимание к проблеме. По мнению Марголина, ситуация может пойти дальше и коснуться не только доллара, но, например, программного обеспечения компьютеров и социальных сетей.

— Должна быть полная независимость, в это нужно инвестировать. Поймите, речь не только про доллар — это идет по всем азимутам, — сказал собеседник «ВМ».

При этом он уточнил, что валютная корзина может сохраниться, но важно обратить внимание на ее структуру. Уменьшить долю доллара в ней до нуля вряд ли возможно, признает экономист, сравнивая эту ситуацию с абстрактными научными понятиями типа «идеальный газ» и «абсолютная невесомость».

— Полное избавление от доллара носит абстрактный характер, — считает Марголин. — Наверное, мы все равно будем иметь часть сбережений в долларах.

Эксперт подчеркнул, что отказ России от доллара зависит от масштабов этой задачи. По мнению Марголина, РФ будет отрекаться от американской валюты до тех пор, пока не почувствует свободу от нее.

— Граница пролегает там, где кончается наша независимость от доллара, — резюмировал экономист.

В свою очередь, политолог, независимый аналитик, бывший советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич согласился с Марголиным в том, что тренд на отказ от доллара верный и нуждается в поддержке.

— Задача по дедолларизации ставится не в первый раз, мы ее слышим ежегодно. Для нас это, что называется, хорошая традиция. И, в принципе, она правильная, — сказал собеседник «ВМ».

Он уточнил, что речь идет не столько об абсолютном отрицании американской валюты, сколько об отказе от «гегемонии доллара».

— Доллар как рядовая валюта может оставаться. Мы же говорим о том, что он должен лишиться своего исключительного положения, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, эта цель труднодостижима, так как доллар, по сути, остается крупнейшей мировой резервной валютой, составляя около 42 процентов от общего количества мировых золотовалютных резервов в мире. Более того, американская валюта преобладает в российских торговых расчетах, говорит Станкевич. В частности, экспортные контракты РФ в основном номинированы в долларах.

— Парадокс еще и в том, что даже контракты на поставку российского газа в Европу заключаются в долларах. Это часто вызывает недоумение и вопросы, и логично было бы начать с решения этого вопроса, — обратил внимание политолог.

Ускорить падение «гегемонии доллара» можно еще несколькими способами, добавляет Станкевич. В первую очередь он советует наращивать расчеты в национальных валютах, что уже происходит в отношениях между Россией, ЕАЭС и Турцией.

Помимо этого, эксперт допустил, что серьезной технологической угрозой для доллара может стать развитие отечественной криптовалюты и других электронных денег.

— Американцам все это, конечно, не понравится. Из текущей ситуации со своей валютой они извлекают огромные дополнительные доходы, ведь все ежедневные расчеты, производимые в долларах, — это, по сути, кредитование экономики США. Кроме того, доллар дает им политическое воздействие, поскольку все расчеты в этой валюте идут через их банки-корреспонденты. Отказываться от этого Вашингтону не захочется — он будет отступать с боями, — считает Станкевич.