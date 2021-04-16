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Физлица в феврале перевели из России за рубеж $538 млн

Лера Букина
1 час назад
В феврале 2021 года физлица перевели из России за рубеж через платежные системы 538 миллионов долларов, что является максимальным показателем за последние три года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.
Физлица в феврале перевели из России за рубеж $538 млн
Фото: ТАССТАСС
В расчет были взяты денежные переводы через системы Blizko, Contact, Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», а также «Почту России».
Наибольшую часть данного объема составили переводы в СНГ (454 миллиона долларов), еще 84 миллиона долларов были направлены в дальнее зарубежье. В 2020 году в том же месяце было направлено на 8% меньше – 499 миллионов, в 2019 году – 463 миллиона. Однако в 2018 году показатели были на 2,7% больше, чем в феврале текущего года – 553 миллиона долларов.
Физлицам в Россию через платежные системы в этом феврале перевели 241 миллион долларов, что меньше на 0,82%, чем в прошлом году. Отмечается, что из этой суммы 135 миллионов перевели из дальнего зарубежья, 107 миллионов – из СНГ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что суммарный объем денежных переводов физлиц из России сократился до четырехлетнего минимума, составив по итогам 2020 года $40,1 млрд.
Экономика,КБ "Юнистрим",Почта России,Центральный банк России,
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