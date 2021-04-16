Физлица в феврале перевели из России за рубеж $538 млн

Наибольшую часть данного объема составили переводы в СНГ (454 миллиона долларов), еще 84 миллиона долларов были направлены в дальнее зарубежье. В 2020 году в том же месяце было направлено на 8% меньше – 499 миллионов, в 2019 году – 463 миллиона. Однако в 2018 году показатели были на 2,7% больше, чем в феврале текущего года – 553 миллиона долларов.