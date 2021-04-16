Россия может выйти на внешний рынок займов в 2021 году

Россия может осуществить заимствования на внешнем рынке в текущем году. Об этом 16 апреля заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, это будут, «естественно, не долларовые заимствования».

«Скорее всего, будем заимствовать в евро, как и в прошлом году. Посмотрим, будем искать соответствующее окно возможностей», — сказал глава Минфина.

При этом Силуанов отметил, что основным источником финансирования дефицита бюджета являются внутренние займы.

«Уверен, что мы также выполним все плановые задания по заимствованиям на внутреннем рынке», — сказал он.

Министр напомнил, что объём заимствований за 2020 год вдвое превысил обычный уровень, однако уже в текущем году он вернётся к нормальным безрисковым параметрам, объём заимствований будет сокращён, в том числе, за счёт остатков, переходящих с прошлого года.