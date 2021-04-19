Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

В России заявили о росте цен на курицу и яйца

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад
В России подорожали мясо птицы и яйца. За последние 60 дней цены на эти продукты поднялись более чем на десять процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минсельхоза Оксану Лут.
В России подорожали курица и яйца
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Замминистра предупредила, что такая динамика дает правительству право установить предельные розничные цены на эту продукцию.
В пресс-службе Росстата сообщили, что на 12 апреля стоимость куриного мяса в рознице выросла с начала года на 14,6 процента и составила 165,7 рубля за один килограмм, а куриных яиц — на 11,6 процента, до 85 рублей за десяток.
При этом отпускные цены производителей на мясо курицы начали снижаться в целом по стране, заявил глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Эта тенденция фиксируется компаниями последние три-четыре недели — спрос на продукцию в торговых сетях стал снижаться во время Великого поста.
Ранее правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров.
В марте стало известно, что власти приготовились контролировать цены еще на яйца и мясо птицы. В середине февраля «Известия» писали, что птицефермы предложили торговым сетям поднять стоимость этих продуктов на 10 процентов.
Экономика,Росстат,газета "Известия",
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители