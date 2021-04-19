В России подорожали курица и яйца

В России подорожали мясо птицы и яйца. За последние 60 дней цены на эти продукты поднялись более чем на десять процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минсельхоза Оксану Лут.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Замминистра предупредила, что такая динамика дает правительству право установить предельные розничные цены на эту продукцию.

В пресс-службе Росстата сообщили, что на 12 апреля стоимость куриного мяса в рознице выросла с начала года на 14,6 процента и составила 165,7 рубля за один килограмм, а куриных яиц — на 11,6 процента, до 85 рублей за десяток.

При этом отпускные цены производителей на мясо курицы начали снижаться в целом по стране, заявил глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Эта тенденция фиксируется компаниями последние три-четыре недели — спрос на продукцию в торговых сетях стал снижаться во время Великого поста.

Ранее правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров.