Передачу регионам доходов с акцизов на бензин отложили

Минфин разработал законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», под которым подразумевается поэтапная передача регионам 100% доходов с акцизов на нефтепродукты с 2025 по 2030 год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

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Как отмечается, доля поступлений в федеральный бюджет за данный период будет постепенно уменьшаться. Ожидается, что в 2025 году казна страны получит 21,1% доходов, а бюджеты субъектов — 78,9%.

В 2026 году соотношение будет изменено: 17,1 к 82,9%, в 2027-м — 13,1 к 86,9%, в 2028-м — 9,1 к 90,9%, в 2029-м — 5,1 к 94,9%. В 2030 году ожидается полная передача данных доходов. Ранее предполагалось, что это произойдет уже в 2024 году.

В министерстве подчеркнули, что зачисление средств от акцизов на нефтепродукты в 2022–2024 годах будет сохранено на уровне 2021 года. Так, запланировано, что в федеральный бюджет дополнительно поступит 428,5 млрд руб. В настоящее время акцизы зачисляются по нормативу 25,1% — в федеральный бюджет, 74,9% — в бюджеты субъектов.

В профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству предложение министерства вызвало вопросы. В частности, зампред комитета Александр Старовойтов усомнился в целесообразности переноса сроков на столь длительное время.

Во фракциях Госдумы тоже скептически восприняли предложение министерства. Так, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил отсутствие гарантии, что доходы федерального бюджета потом не будут перераспределены на другие цели.