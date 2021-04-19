В Москве неожиданно перестали расти цены на бензин

При этом дизельное топливо даже подешевело. В среднем снижение стоимости составило семь копеек — до уровня 49,28 рубля.

В прошлую неделю бензин подорожал на 2-6 копеек в зависимости от марки, хотя уже тогда инфляция замедлилась. Стоимость топлива в столице начала расти в середине декабря. С тех пор Аи-92 стал дороже на 1,69 рубля, Аи-95 — на 1,74 рубля, а Аи-98 — на 2,09 рубля. Дизельное топливо подорожало на рубль.