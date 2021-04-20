Россия нарастила закупки сыров и сахара

Россия в январе-феврале 2021 года уменьшила импорт свежего и мороженого мяса на 13,7% по отношению к прошлому году - до 38,3 тысячи тонн, объем поставок мяса птицы сократился на 32,2%, до 23,6 тысячи тонн. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Как выяснилось, ввоз рыбы в Россию в январе-феврале сократился на 2,4%, до 76 тысячи тонн, экспорт рыбы за это время уменьшился на 35,7%, до 173,2 тысячи тонн. Импорт сгущенного молока и сливок сократился на 15,3%, до 18,4 тысячи тонн, сливочного масла — на 1%, до 22,6 тысячи тонн, сыров и творога — вырос на 15,9%, до 55,3 тысячи тонн.

Отмечается, что импорт цитрусовых за январь-февраль стал меньше на 3,1%, достигнув 412,2 тысячи тонн, ввоз бананов уменьшился на 9,1%, до 244,9 тысячи тонн, яблок — увеличился на 0,4%, до 183,1 тысяч тонн. Ввоз изделий из мяса и мясных консервов сократился на 1,5%, до 2,3 тысячи тонн. Импорт кофе увеличился на 10,4%, до 41,7 тысячи тонн, чая - сократился.

Также стало известно, что импорт сахара-сырца увеличился на 46,1%, до 1,3 тысячи тонн, белого сахара — на 10,1%, до 15,3 тысячи тонн. Ввоз какао-бобов повысился на 16,7%, до 10,9 тысячи тонн, какао-масла — на 21,7%, до 5,8 тысячи тонн. Что касается импорта продуктов, которые содержат какао, то он уменьшился на 1,7%, до 21,6 тысячи тонн.

Анализ показал, что импорт соевых бобов в Россию за январь-февраль увеличился на 2,8%, составив 286,5 тысячи тонн, пальмового масла — на 26,9%, до 182,3 тысячи тонн.

Также выявлено уменьшение экспорта водки из России в январе-феврале – на 16,9%, до 177,892 тысячи декалитров.

Что касается импорта алкогольных и безалкогольных напитков в долларовом выражении, то он увеличился на 5,6%, до 387,1 миллиона долларов. Импорт сигарет и сигар вырос на 17,7%, до 11,4 миллиона долларов. Также на рынке зафиксировано сокращения ввоза табачного сырь в натуральном выражении - на 32,8%, до 17,4 тысячи тонн.