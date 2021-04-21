Акции стриминг-сервиса Netflix
упали на 11%, до $489,3 после новостей о существенном снижении темпов прироста новых подписчиков. В результате рыночная стоимость компании сократилась почти на $25 млрд. Крупнейший в мире онлайн-кинотеатр показал худший квартальный рост с 2013 года, когда он привлёк только примерно три млн новых пользователей. А подобный спад в стоимости ценных бумаг в последний раз был после отчёта за второй квартал 2019 года. В период с января по март 2021-го, когда больших премьер на площадке не выходило, подписку на Netflix оформили около 3,98 млн пользователей, сообщило агентство Reuters. В то же время аналитики ожидали появления 6,25 млн новых подписчиков стриминг-сервиса. В результате к концу марта Netflix насчитал 207,6 млн владельцев подписки. Отметку в 200 млн компания прошла в конце 2020 года. В то же время онлайн-кинотеатр смог незначительно обойти прогноз по выручке — $7,16 млрд вместо ожидавшихся $7,13 млрд. По оценкам Netflix, во втором квартале число подписчиков вырастет лишь на 1 млн, тогда как, согласно прогнозам экспертов, это число должно достигнуть 4,8 млн. Такие ожидания объяснили замедлением производства фильмов и телешоу на фоне пандемии коронавируса, а также существенным скачком показателя в 2020 году из-за повсеместной самоизоляции. Прогнозы экспертов представители стриминг-сервиса признали «завышенными». Увеличение темпов прироста новых подписчиков на Netflix ожидается во второй половине года за счёт крупных релизов, в том числе новых сезонов проектов «Ты», «Ведьмак», «Бумажный дом», а также фильма «Красное уведомление». В 2021 году компания готова потратить на производство контента свыше $17 млрд. Это на 44% больше, чем в 2020-м ($11,8 млрд). При этом в Netflix отметили, что люди станут тратить меньше времени на просмотр видеоконтента из-за вакцинации от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер. Ранее Netflix задумался о борьбе с недобросовестными пользователями, которые используют один платный аккаунт вместе с другими людьми, тем самым экономя деньги. В марте сервис приступил к тестированию новой функции, которая позволит определить, кто именно пользуется подпиской. Право на использование аккаунта нужно подтвердить при помощи почты или других сервисов. По словам сооснователя Netflix Рида Хастингса, тестирование этой функции продолжится. Пока же руководство онлайн-кинотеатра не планирует вводить какие-либо ограничения за совместное использование одного аккаунта. Эта задумка находится в стадии проработки. Фото: Flickr , CC BY 2.0 Самые большие цифры в мире, но в пределах 280 символов — в нашем твиттере .