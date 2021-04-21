Путин анонсировал «донастройку» налогового законодательства

Власти России проработают вопрос о внесении новых изменений в налоговое законодательство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию, передает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Президент отметил, что в 2021 году прибыль корпоративного сектора «обещает быть рекордной», а власти, в свою очередь, проследят, как бизнес потратит эти средства.

«Посмотрим как она будет использована, эта прибыль. И с учетом этого по итогам года будем принимать решения о возможной донастройке налогового законодательства. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять тех, кто вкладывает», — заявил Путин.

Глава государства потребовал от правительства «конкретных предложений».

По словам президента, в 2020 году, несмотря на существенный рост бюджетных расходов, получилось обеспечить устойчивость государственных финансов.

Путин подчеркнул, что в 2021 году также ожидается обеспечение финансовой стабильности. Вместе с тем власти собираются нарастить поддержку инвестиций в инфраструктуры, а также предоставить регионам инструменты развития, отметил Путин.

Как указал президент, для их запуска будут необходимы новые поправки в законы.

«Рассчитываю, что все парламентские фракции их поддержат», — заявил Путин.