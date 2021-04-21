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Оценены миллиардные потери России от введения нового налога в Европе

Lenta.ru
45 минут назад
Потери российских предприятий-экспортеров от введения нового налога в Европе могут составить три миллиарда евро ежегодно. Такую оценку дал глава Минприроды Александр Козлов, сообщает РИА Новости.
Новый налог в Европе грозит РФ потерей €3 млрд ежегодно
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он добавил, что отечественные компании оказались в зоне риска из-за усиления международного климатического регулирования. Министр назвал законопроект об ограничении выбросов парниковых газов основой для изменения экономического уклада.
«Будет запущена обязательная углеродная отчетность и ее государственный учет, сформирована инфраструктура для регистрации и верификации климатических проектов и торговли углеродными единицами», — рассказал глава ведомства.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал углеродный налог «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом». Речь идет о желании обложить новым сбором товары, при производстве которых идут выбросы углекислого газа в атмосферу.
Медведев признал, что для российской экономики налог будет иметь серьезные последствия. Могут пострадать базовые отрасли, такие как черная и цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика, а потребление российской нефти и угля рискует сократиться.
Экономика,Александр Козлов,Дмитрий Медведев,Минприроды,Совет безопасности РФ,РИА Новости,
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