Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Счетная палата примет участие в борьбе с бедностью в России

Вероника Полынина
2 часа назад
Счетная палата РФ примет участие в разработке программы по борьбе с бедностью. Об этом сообщал председатель СП Алексей Кудрин в своем телеграм-канале.
Счетная палата примет участие в борьбе с бедностью в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Важно, что в послании Президент предложил новые меры по борьбе с бедностью и поручил правительству выработать комплексные подходы в этой сфере. СП примет участие в этой работе», - написал Кудрин.
Глава Счетной палаты подчеркнул, что борьба с бедностью является задачей номер один, и все семьи должны жить достойно.
Как писал «Рамблер», ранее в среду президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному Собранию РФ, анонсировал новые меры социальной поддержки населения.
В частности, было объявлено о поддержке неполных семей. С июля детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей.
В августе российские семьи с детьми школьного возраста получат выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, в том числе на тех, кто только в сентябре пойдет в 1 класс.
Нуждающимся беременным женщинам будут платить по 6 350 рублей в месяц.
Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно будут оплачиваться в 100% объеме от заработка.
Экономика,Владимир Путин,Счетная палата,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители