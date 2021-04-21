Счетная палата примет участие в борьбе с бедностью в России

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«Важно, что в послании Президент предложил новые меры по борьбе с бедностью и поручил правительству выработать комплексные подходы в этой сфере. СП примет участие в этой работе», - написал Кудрин.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что борьба с бедностью является задачей номер один, и все семьи должны жить достойно.

Как писал «Рамблер», ранее в среду президент России Владимир Путин , оглашая ежегодное послание Федеральному Собранию РФ, анонсировал новые меры социальной поддержки населения.

В частности, было объявлено о поддержке неполных семей. С июля детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей.

В августе российские семьи с детьми школьного возраста получат выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, в том числе на тех, кто только в сентябре пойдет в 1 класс.

Нуждающимся беременным женщинам будут платить по 6 350 рублей в месяц.