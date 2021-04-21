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0,2% составила недельная инфляция в России

Вероника Полынина
1 час назад
Инфляция в России в период с 13 по 19 апреля составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.
0,2% составила недельная инфляция в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С начала апреля рост потребительских цен составил 0,4%, с начала года – 2,5%.
За прошедшую неделю куриные яйца подорожали в среднем по стране на 1,5%, при этом в 15 субъектах рост составил от 2,5% до 4,6%.
Сахар-песок подорожал на 0,5%, подсолнечное масло – на 0,3%, баранина – на 0,6%, свинина, гречневая крупа и шоколадные конфеты – на 0,5%.
Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, больше всего подорожали (+1,7%), капуста белокочанную (+1,6%) и картофель (+1,5%).
Цены на мясо кур в среднем по России не изменились, однако в 4 субъектах куриное мясо подорожало на 2,0-10,3%.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке назвали одной из причин инфляции согласие россиян переплачивать за товары и услуги. В ЦБ заявили, что спрос в России вырос, несмотря на давление в виде издержек.
Экономика,Центральный банк России,Росстат,
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