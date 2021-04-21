0,2% составила недельная инфляция в России

Инфляция в России в период с 13 по 19 апреля составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата

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С начала апреля рост потребительских цен составил 0,4%, с начала года – 2,5%.

За прошедшую неделю куриные яйца подорожали в среднем по стране на 1,5%, при этом в 15 субъектах рост составил от 2,5% до 4,6%.

Сахар-песок подорожал на 0,5%, подсолнечное масло – на 0,3%, баранина – на 0,6%, свинина, гречневая крупа и шоколадные конфеты – на 0,5%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, больше всего подорожали (+1,7%), капуста белокочанную (+1,6%) и картофель (+1,5%).

Цены на мясо кур в среднем по России не изменились, однако в 4 субъектах куриное мясо подорожало на 2,0-10,3%.