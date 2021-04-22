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Украина призвала ЕС отключить Россию от SWIFT

Лера Букина
57 минут назад
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к главам министерств иностранных дел ЕС с просьбой рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с данными представителями, передает Reuters.
Украина призвала ЕС отключить Россию от SWIFT
Фото: EPAEPA
Кулеба заявил, что такой шаг мог бы стать частью пакета санкций против России при эскалации ситуации на востоке Украины.
Кроме того, глава МИД Украины в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе попросил США о поставке «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противостояния Москве.
Также Кулеба прокомментировал слова президента России Владимира Путина о красной черте. Президент РФ в послании Федеральному собранию сообщил, что Москва сама будет определять, где проходит красная черта «в каждом конкретном случае».
«Я понял послание президента Путина следующим образом: «Мы будем переходить ваши «красные линии», но вам не позволено переходить наши «красные линии», и мы будем определять, где находятся наши «красные линии»,— заявил Кулеба.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский аналог SWIFT примет 30% трафика к 2023 году.
Экономика,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,МИД,ЕС,Reuters,
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