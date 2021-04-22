Стоимость нацпроекта по туризму составит около 1 трлн

Общая стоимость нацпроекта по туризму оценивается в 1 трлн рублей, из которых чуть менее трети являются инвестициями из бюджетов разных уровней, остальное – частные средства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свежую версию нацпроекта по туризму.

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Льготные займы на развитие туристической инфраструктуры помогут в ближайшие четыре года реконструировать и построить 100 тысяч гостиничных номеров.

Работа над нацпроектом по туризму находится на финальной стадии спустя почти восемь месяцев с ее начала. 20 апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о планируемом запуске «в ближайшее время».

Изданию удалось ознакомиться с последней версией паспорта нацпроекта от 19 апреля, которую Ростуризм направил на ознакомление участникам отрасли. Как отмечается, из бюджета на его мероприятия власти собираются направить 293 млрд рублей. Нацпроект распланирован до 2024 года.

Также стало известно, что из внебюджетных источников на нужды туризма ожидается трата 685 млрд рублей.

Нацпроектом планируется увеличить число внутренних поездок до 140 млн, создать 4,6 млн рабочих мест в отрасли и увеличить объем экспорта туристических услуг до $22,2 млрд.

Как отмечается, наиболее затратная и масштабная часть — инфраструктурная.

На проект «Повышение доступности туристических продуктов» власти собираются выделить 57 млрд рублей.

Ожидается также разработка бренда и коммуникационных стратегий туристических кластеров Крыма и Севастополя.