Запад попросил у России прорыва в энергетике

Глава Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон рассказала, что у России есть потенциал для того, чтобы оставаться лидером в энергетике даже в случае «энергетического перехода». Об этом пишут «Известия».

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В будущем, по словам Уилкинсон, энергетика будет «не только про нефть и газ», но эти ресурсы останутся важнейшими на протяжении десятилетий. Эти темы будут обсуждаться в 2022 году на 25-м Мировом энергетическом конгрессе, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Вопрос в том, кто предложит недорогие, низкоуглеродные, климатически нейтральные и доступные ресурсы для экспорта. < > Россия первой запустила человека в космос, и я жду от нее большого прорыва к конгрессу в Санкт-Петербурге. У России огромный потенциал, огромное количество умных людей», - подчеркнула Уилкинсон.

По ее мнению, Россия сможет играть важную роль «на всех энергетических рубежах» и покажет миру эффективное взаимодействие с новыми технологиями.

Как писал «Рамблер», ранее советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев предупредил о риске отказа иностранцев от российских энергоносителей из-за высокой углеродоемкости. По его мнению, из-за «климатических амбиций» США и Евросоюза может пострадать российская экономика.

Эдельгериев напомнил, что Евросоюз планирует ввести налог на выбросы CO2 для импортных товаров, США вернулись в Парижское соглашение по климату и даже Китай вводит национальную систему торговли выбросами, планируя добиться углеродной нейтральности к 2060 году.

Советник президента подчеркнул, что группа промышленно развитых государств вводит углеродное регулирование, в то время как у России нет полноценного мониторинга выбросов парниковых газов.