Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Запад попросил у России прорыва в энергетике

Мария Иванова
1 час назад
Глава Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон рассказала, что у России есть потенциал для того, чтобы оставаться лидером в энергетике даже в случае «энергетического перехода». Об этом пишут «Известия».
Запад попросил у России прорыва в энергетике
Фото: ТАССТАСС
В будущем, по словам Уилкинсон, энергетика будет «не только про нефть и газ», но эти ресурсы останутся важнейшими на протяжении десятилетий. Эти темы будут обсуждаться в 2022 году на 25-м Мировом энергетическом конгрессе, который пройдет в Санкт-Петербурге.
«Вопрос в том, кто предложит недорогие, низкоуглеродные, климатически нейтральные и доступные ресурсы для экспорта. < > Россия первой запустила человека в космос, и я жду от нее большого прорыва к конгрессу в Санкт-Петербурге. У России огромный потенциал, огромное количество умных людей», - подчеркнула Уилкинсон.
По ее мнению, Россия сможет играть важную роль «на всех энергетических рубежах» и покажет миру эффективное взаимодействие с новыми технологиями.
Как писал «Рамблер», ранее советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев предупредил о риске отказа иностранцев от российских энергоносителей из-за высокой углеродоемкости. По его мнению, из-за «климатических амбиций» США и Евросоюза может пострадать российская экономика.
Эдельгериев напомнил, что Евросоюз планирует ввести налог на выбросы CO2 для импортных товаров, США вернулись в Парижское соглашение по климату и даже Китай вводит национальную систему торговли выбросами, планируя добиться углеродной нейтральности к 2060 году.
Советник президента подчеркнул, что группа промышленно развитых государств вводит углеродное регулирование, в то время как у России нет полноценного мониторинга выбросов парниковых газов.
«В этой системе нам может быть отведена роль «углеродного офшора» с последующими отраслевыми санкциями», - предупредил он.
Экономика,ЕС,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители