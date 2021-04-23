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Кабмин одобрил законопроект о «золотых визах»

Лера Букина
1 час назад
Правительство одобрило законопроект о «золотых визах» для зарубежных инвесторов, который был разработан Министерством экономического развития. Об этом заявил на брифинге для журналистов глава ведомства Максим Решетников, пишет РБК.
Кабмин одобрил законопроект о «золотых визах»
Фото: ТАССТАСС
Под законопроектом подразумевается упрощение условий получения вида на жительство (ВНЖ) для инвесторов и их родственников. Как отмечается, в закон о правовом положении иностранных граждан может быть внесена поправка, которая позволит иностранцу, а также членам его семьи получить ВНЖ, минуя стадию получения разрешения на временное проживание, при условии осуществления инвестиций в России в соответствии с критериями, установленными правительством.
В Министерстве рассчитывают на принятие законопроекта в осеннюю сессию Госдумы. В ведомстве ожидают, что механизм упрощенного ВНЖ для иностранных инвесторов будет запущен к лету 2022 года, заявил Решетников.
В пояснительной записке к проекту указывается, что благодаря закреплению в стране иностранных инвесторов на постоянной основе ожидается «стабильный миграционный прирост населения с акцентом на высококачественный человеческий капитал».
ВНЖ может получить иностранец, проживший в России не менее года на основании разрешения на временное проживание.
Получение ВНЖ в упрощенном порядке иностранцу будет доступно при покупке в России недвижимости или вложении в капитал российской компании.
«На сегодняшний момент мы обсуждаем объем инвестиций 30 млн руб. Эти 30 млн инвестор должен вложить двумя путями: либо он создает компанию, и нам здесь очень важно, чтобы эти 30 млн пошли в основные фонды, создали рабочие места, либо это долгосрочные вложения в российскую недвижимость», — заявил Решетников.
Ранее «Рамблер» сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила возродить традиции меценатства.
Экономика,Максим Решетников,Валентина Матвиенко,Минэкономразвития,Совет Федерации,Госдума,
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