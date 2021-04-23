Кабмин одобрил законопроект о «золотых визах»

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Под законопроектом подразумевается упрощение условий получения вида на жительство (ВНЖ) для инвесторов и их родственников. Как отмечается, в закон о правовом положении иностранных граждан может быть внесена поправка, которая позволит иностранцу, а также членам его семьи получить ВНЖ, минуя стадию получения разрешения на временное проживание, при условии осуществления инвестиций в России в соответствии с критериями, установленными правительством.

В Министерстве рассчитывают на принятие законопроекта в осеннюю сессию Госдумы . В ведомстве ожидают, что механизм упрощенного ВНЖ для иностранных инвесторов будет запущен к лету 2022 года, заявил Решетников.

В пояснительной записке к проекту указывается, что благодаря закреплению в стране иностранных инвесторов на постоянной основе ожидается «стабильный миграционный прирост населения с акцентом на высококачественный человеческий капитал».

ВНЖ может получить иностранец, проживший в России не менее года на основании разрешения на временное проживание.

Получение ВНЖ в упрощенном порядке иностранцу будет доступно при покупке в России недвижимости или вложении в капитал российской компании.