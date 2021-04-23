Рост ключевой ставки неминуемо приведёт к увеличению кредитных ставок для населения, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Артём Звёздин.

По мнению эксперта, с большой вероятностью в пятницу, 23 апреля, Банк России повысит ключевую ставку до 4,75% на фоне роста инфляции, волатильности рубля и вновь обострившихся геополитических рисков.

ЦБ повышает ставку не просто так, а для уменьшения рисков и максимально комфортных условий для рынка. По этой причине ожидать обвала рубля или фондового рынка не стоит. Пока ставка по депозитам ниже инфляции рынок будет расти за счёт инвесторов, которые пытаются заработать на фондовом рынке, — объяснил аналитик.

С другой стороны, рост ключевой ставки неминуемо приведёт к удорожанию кредитов для физических и юридических лиц. По словам Звёздина, предсказывать изменение ставок на долгосрочной дистанции достаточно трудно, однако желающим взять кредит «подешевле» в дальнейшем сделать это будет трудно.

Вполне очевидно, что до конца года ставка вырастет ещё несколько раз, что откроет путь для дальнейшего роста процентов по кредитам, — пояснил эксперт.

Ситуацию усугубляет инфляция, послепандемический кризис, низкий рост реальных доходов населения. Пытаясь компенсировать свои риски, банки вынуждены закладывать в процентную ставку и эти риски. Желающим взять кредит можно только посочувствовать, так как в ближайшее время кредиты будут только дорожать, отметил Звёздин.

А вот заёмщикам, взявшим кредит ранее, беспокоиться не о чем: увеличение ключевой ставки не повлечёт за собой «перепись» условий кредита. Исключение составляют лишь случаи, когда ставка по кредиту является плавающей. Чаще всего такую ставку применяют в ипотечном кредитования, добавил аналитик.

Глава Сбербанка Герман Греф не видит оснований для резкого повышения ключевой ставки Банка России. Об этом банкир заявил в интервью изданию РБК.

Рамблер

"Сейчас нет оснований для резкого повышения ставки. Я бы еще посмотрел на ситуацию, сейчас не очевидны тренды. Да, есть восстановительный спрос населения, отложенный. Есть накопленные средства на счетах, в первую очередь те средства, которые выплачивались в качестве пособий, и речь идет в первую очередь про людей с невысоким доходом. У них в период пандемии появилась абсолютно рациональная модель поведения - они накопили средства. Вопрос, каким темпом и на что они их будут тратить сейчас? Мы видим быстрое восстановление спроса, что является проинфляционным фактором. Но этот фактор, скорее, носит временный характер", - отметил Греф.

По мнению Грефа, в вопросе ключевой ставки "можно идти маленькими шажками, предупреждая, возможно, будущие последствия".

"Можно немножко подождать, но это чревато тем, что, может быть, придется шаг повышения потом сделать и побольше. Не факт, что его придется делать, это выбор тактики", - добавил он.

Греф отметил, что в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики всегда есть обратная сторона медали.

"С точки зрения восстановления экономики эта мера несет негативный эффект. Но с точки зрения борьбы с инфляцией это действенный инструмент. Насколько это оправданная мера, всегда вопрос. Есть временные факторы, которые спровоцировали инфляцию, они будут исчерпаны в течение первого полугодия. Но есть и факторы, которые имеют более долгосрочный характер. ЦБ поднял ставку на 0,25 п.п., это их выбор. Сказать, что это необоснованно, было бы абсолютно несправедливо. Основания для этого есть. Нужно ли сейчас радикально повышать ставку дальше? Я считаю, что пока нет, но окончательное решение за ЦБ", - заключил глава Сбербанка.

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта принял решение повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п.п., до 4,5% годовых, и допустил ее повышение на следующих заседаниях. Следующее заседание по ставке пройдет в эту пятницу, 23 апреля.

Российским банкам предрекли потерю до трети прибыли в 2021 году. Чтобы компенсировать отток сотен миллиардов рублей, банки будут увеличивать ставки по кредитам, уверены эксперты.

Такой прогноз дало рейтинговое агентство «Эксперт РА».

По итогам 2020 года чистая прибыль кредитных организаций снизилась на 6%, но сравнительно небольшой финансовый урон на фоне кризиса с лихвой может компенсировать 2021-й. По оценкам экспертов, по итогам года российские банки потеряют 20-30% своих прибылей и заработают лишь 1,1–1,2 трлн рублей против 1,6 трлн рублей годом ранее.

Основная причина снижения прибыли банков — ухудшение качества кредитного портфеля юрлиц. «Эксперт РА» прогнозирует, что в 2021 году ухудшится качество примерно 20–30% реструктурированных и 20% льготных кредитов компаниям, из-за чего банкам придётся увеличивать отчисления в резервы по таким кредитам до 900 млрд рублей. Общий же объём чистых отчислений в резерв в 2021 году может вырасти с 1,5 трлн рублей до 2 трлн рублей, предположили аналитики.

«В большей степени снизится качество именно корпоративных кредитов. Мы не ожидаем столь заметного снижения качества активов в розничном кредитовании, потому что заметное ухудшение этого сегмента произошло ещё в 2020 году», — пояснила один из авторов доклада Людмила Кожекина.

Что это значит для потребителя?

Снижение прибыли банки будут стремиться компенсировать за счёт повышения процентных ставок по разным кредитам, указали аналитики «Эксперт РА». К этому их толкает и повышение ключевой ставки, и постепенное снижение господдержки в отдельных сегментах кредитования. При этом ставки по ипотеке и кредитам крупному бизнесу могут вырасти на 0,5 п. п., тогда как стоимость потребительских кредитов и кредитов МСП — на 1,5 п. п. Ставки по вкладам банки будут повышать более сдержанно, на 0,5–0,75 п. п. в течение года, считают эксперты.

Из-за низкого роста ВВП и реальных доходов у россиян упадёт интерес к кредитам, предупредили аналитики. В результате в 2021 году эксперты ожидают снижения уровня чистой маржи банков на 0,2 п. п., до 3,8%, а рентабельность сектора упадёт с 16% до 10–11%.

В конце марта свой прогноз представило также агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Оно дало более оптимистичную оценку — по мнению экспертов НКР, чистая прибыль банков останется на уровне 2020 года, а досоздать им предстоит около 1,3–1,5 трлн рублей резервов. Похожего мнения придерживаются и в Центробанке. Регулятор убеждён, что российская банковская система способна устоять, несмотря на подобные вызовы.

Промсвязьбанке и В самих банках пока не видят предпосылок для значительного снижения прибыли. По оценкам Сбербанка, рентабельность собственного капитала банка по итогам 2021 года составит 18% против 16% в 2020-м. Об ожидании чистой прибыли не ниже значений 2020 года также сообщили в ВТБ Райффайзенбанке , а Совкомбанк даже уверен в росте прибыли на 10–15%.

Повышение ключевой ставки Центробанка уже начало сказываться на малом и среднем предпринимательстве (МСП). После ужесточения денежной политики подорожали кредиты — процент по льготной программе финансирования для предпринимателей вырос с 7% до 7,25%. Если ключевая ставка до конца года дойдёт до 6%, это нивелирует всю выгоду от субсидированных займов для МСП.

На ухудшение положения бизнеса обратили внимание «Известия». Программу льготного финансирования малого бизнеса Минэкономразвития запустило в начале 2019 года в рамках профильного нацпроекта. Изначально предельная ставка по субсидированным кредитам составляла 8,5%, однако с 1 января 2021 года её снизили до 7%, чтобы сократить нагрузку на бизнес во время пандемии.

По новым правилам процент по льготным кредитам привязали к стоимости кредитов Центробанка по формуле «ключевая ставка + 2,75%». В тот момент она составляла 4,25%. Однако 19 марта регулятор ужесточил денежно-кредитную политику и впервые с 2018 года поднял ставку — до 4,5%. Центробанк объяснил решение попыткой сдержать инфляцию, которая с начала года разогналась до 5,7%.

Это немедленно повлекло за собой ухудшение условий программы кредитования для МСП. Пока рост небольшой, но представителей бизнеса беспокоят прогнозы по дальнейшему изменению ключевой ставки. Ожидается, что к концу 2021 года её повысят до 5,5–6%. В этом случае процент по кредитам для предпринимателей вернётся к отметке 8,5–8,75%, что уже выше, чем в начале программы помощи МСП. Таким образом эффект от январского снижения ставок обнулится.

Впрочем, для тех, кто успел заключить договор с банком до повышения ставки, ничего не изменится. Всего с начала 2021 года до середины марта успели взять кредит порядка 5000 предпринимателей, им одобрили займы на 287 млрд рублей. Остальные вынуждены констатировать, что программа льготных кредитов начала разочаровывать: когда ключевая ставка снижалась, на это никак не реагировали, а стоило синхронизировать показатели, как денежная политика начала ужесточаться.

Между тем представителей самих банков повышение процентов по кредитам для бизнеса не слишком беспокоит. Пока рост не настолько существенный, чтобы оказать влияние на востребованность субсидированных займов, считают в Совкомбанке. Кроме того, ставки в любом случае остаются значительно ниже рыночных, так что они по-прежнему будут выгодны для заёмщиков, отметили в ВТБ.

По мнению аналитика Аллы Юровой, от повышения ставки малый бизнес не сильно пострадает — ещё в 2017 году процент составлял 13–14% годовых. Гораздо большую проблему для МСП представляют административная нагрузка, стагнация в экономике, сложность доступа к госзаказам и давление проверяющих органов, сказала она.

Рамблер

На предстоящем заседании Совета директоров Банка России ожидается увеличение ключевой ставки, которое по прогнозам аналитиков составит от 25 до 50 б.п. При этом вариант более агрессивного изменения ставки на 50 б.п. до 5,0% весьма вероятен. Основные причины этого: сохранение высоких темпов потребительской инфляции и роста цен производителей, усиление действия проинфляционных факторов с момента предыдущего заседания Банка России, а также сформировавшиеся рыночные ожидания более высокого роста уровня ставок.

Несмотря на то, что наблюдаемое продолжение быстрого ускорения роста цен производителей во многом связано с динамикой нефтяных цен, динамика цен в наиболее близких в розничному рынку отраслях остается выше уровня 10% г/г. Так, динамика цен в обрабатывающей промышленности в марте составила 11,5% г/г, не изменившись с показателями на конец февраля. В то же время рост цен в пищевой промышленности ускорился с 14,2% в феврале до 15,8% г/г в марте. Рост потребительских цен также не дает много поводов для оптимизма. Несмотря на замедление роста цен в марте по сравнению с февралем с 0,78% до 0,66% м/м, рост базовых цен со снятой сезонностью наоборот ускорился с 0,6% до 0,75% м/м. Основная причина замедления состоит в том, что в марте началась в целом ожидаемая понижательная коррекция уровня цен на плодоовощную продукцию — пусть и несколько преждевременно по сравнению с устоявшимся периодом начала данного процесса в мае-июне. Но при этом рост продовольственных товаров, включаемых в базовую инфляцию, с устранением сезонности наоборот ускорился с 0,7% м/м до 1% м/м, а годовые темпы возросли с 5,7% г/г в феврале до 6,2% г/г по итогам марта. Оперативная недельная статистика также свидетельствует о сохранении высоких текущих темпов инфляции около 0,2% в неделю.

Основным фактором продолжающегося ускорения роста цен в пищевом секторе остается динамика валютного курса. По сравнению с предыдущим заседанием курс рубля ослаб на 3-4,4% по отношению к доллару, евро и юаню из-за усиления геополитической напряженности и введения санкций, а также снижения котировок российских долговых инструментов в том числе из-за анонсированного ужесточения политики Банка России. При этом с начала апреля возобновился рост мировых долларовых цен на продовольствие: рост индекса мировых цен на такие товары как пшеница, сахар, масло, рис, кофе и другие, взвешенный по весам, приближенным к используемым Росстатом для расчета ИПЦ, с начала апреля составил более 6% и достиг максимальных значений с 2014 г. Динамика мировых цен наряду со слабым рублем и анонсированными В. В. Путиным 21 апреля программами господдержки населения и экономики являются новыми проинфляционными факторами и выступают в пользу более решительного увеличения ставки Банком России.

На финансовом рынке также сформировались рыночные ожидания увеличения ключевой ставки на 50 б.п. до 5%, что в целом соответствуют ранее озвученным намерениям Банка России перейти из режима мягкой в режим нейтральной денежно-кредитной политики, которой соответствует уровень ключевой ставки от 5% до 6%. Изменение ключевой ставки всего на 25 б.п. в этих условиях может дать рынкам «обратный» сигнал, что Банк России не спешит с переходом к нейтральной политике в текущих макроэкономических условиях.

Центробанк с 23 апреля начнет публиковать прогноз по средней ключевой ставке, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России принял решение включить в число показателей среднесрочного прогноза диапазоны среднего уровня ключевой ставки за каждый календарный год прогнозного периода", - уточняется в публикации.

При этом в течение года ключевая ставка может находиться как выше, так и ниже среднего уровня, а представленные диапазоны не следует интерпретировать как границы изменения показателя в течение года, пояснили в ЦБ.

В феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала о планах регулятора опубликовать прогнозную траекторию ключевой ставки по итогам следующего опорного заседания совета директоров. При этом она уточняла, что прогнозная траектория будет отражать "весь спектр модельных расчетов, сценарных условий, которые принимались во внимание при обсуждении вопроса на совете директоров".

Ключевая ставка - это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. Этот показатель напрямую влияет на величину процентов, под которые банки выдают кредиты и привлекают депозиты.

На заседании совета директоров Банка России в пятницу 23 апреля может быть принято решение о повышении ключевой ставки. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты и участники финансового рынка считают актуальными два сценария: рост ставки на четверть или сразу на половину процента. Вариант ее сохранения практически не рассматривается.

На прошлом заседании в марте Центробанк повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% годовых. Решение стало неожиданностью для большинства экспертов, полагавших, что регулятор выдержит паузу.

Но, как пояснили тогда в ЦБ по итогам заседания, ужесточению денежно-кредитной политики способствовали рост цен и грядущие санкции США.

То есть, все то, что никуда не ушло, а перекочевало из мартовской повестки в апрельскую. Инфляция еще в марте, по сообщению Росстата, вышла на уровень 2016 года и остается там же по данным на 19 апреля. Изменение — всего лишь на доли процента, с пиковых 5,8% до 5,6%.

«На наш взгляд, повышение ставки практически неизбежно. На это указывают сохраняющиеся высокие текущие темпы инфляции и другие факторы», — отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая.

По ее словам, сейчас речь действительно может идти только о размере повышения ставки, скорее всего, окончательное решение будет приниматься в последний момент, в зависимости от новостного фона и реакции финансовых рынков.

Остановить обесценение рубля

Главный экономист Lockoinvet Дмитрий Полевой говорит, что предпочел сохранить прогноз повышения на 25 б.п. Но если фокусироваться именно на текущих данных в экономике, то может потребоваться повышение ставки сразу на 50 б.п.

Ускоренный рост цен, большое количество дешевых денег в экономике, обесценение рубля к основным валютам — весь этот негатив можно сгладить, если поднять стоимость заимствований через рост ключевой ставки сразу на 0,5-0,75%, рассуждает управляющий партнер «Финбридж» Леонид Корнилов

На данный момент вероятность стандартного шага ЦБ (то есть повышение ключевой ставки на 0,25%) на заседании в пятницу стала несколько выше, считает Беленькая из «Финам».

«И это было бы лучшим вариантом для экономики. Как неоднократно заявляло руководство ЦБ, при принятии решений по денежно-кредитной политике, если ситуация не является экстренной, предпочтительным является стандартный шаг роста ставки, чтобы дать время экономическим агентам адаптироваться к изменениям», — поясняет Беленькая.

Принимая решение по ставке, ЦБ прежде всего должен определить, насколько устойчиво идет восстановление российской экономики, чтобы не навредить экономическому росту, обращают внимание эксперты. «Признаков того, что инфляция вызвана каким-то значительным оживлением спроса, нет. Оборот розничной торговли ниже, чем год назад. Реальные доходы населения не растут. Одна из ключевых причин инфляции — повышение издержек бизнеса, и подъем ставки сейчас еще больше увеличит эти издержки», — предупреждает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

С оглядкой на ФРС и ЕЦБ

Тем не менее, ставку, скорее всего, поднимут на 0,5%, полагают аналитики «Райффайзенбанка».

«Такое решение было бы логичной реакцией как на динамику инфляции, так и на «навес» геополитических рисков, особенно усилившихся за последний месяц», — указывают в «Райффайзенбанке».

Европейского Центробанка. Инфляция и геополитика не оставляют Центробанку выбора, ставка, скорее всего, будет повышена как минимум на 0,25%, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. При это он утверждает, что Центробанк будет ориентироваться на решения коллег из ФРС США

«Члены ФРС, вроде бы, не планируют повышения ставки до 2023 года включительно. ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих значениях или ниже, пока инфляция не будет «уверенно» приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%. Все это ограничивает и потенциал роста ключевой ставки в России», — заключает Миронюк.

По итогам мартовского заседания регулятор традиционно заявил, что оставляет за собой право «дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях» для стабилизации курса рубля.

Банк России будет последовательно повышать ключевую ставку в 2021-2022 годах, прогнозировало в марте рейтинговое агентство Fitch. К концу этого года ЦБ повысит ставку с 4,25% до 4,5% годовых, а к концу следующего — до 5%. Прогноз по инфляции при этом — 4,2% к концу 2021 года и 4% через год, писало агентство.

Эксперты, впрочем, замечают, что этот прогноз оказался слишком мягким. Ставка до 4,5% уже поднята — в первой половине года, а не к его окончанию. А прогноз по инфляции еще имеет шансы вернуться в прогнозные параметры, обозначенные агентством Fitch, но правительство накачивает сейчас экономику госинвестициями, что способствует разгону цен.