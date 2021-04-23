Удар по бизнесу: Эксперты о продлении майских выходных

Нерабочие дни между майскими праздниками приведут к дополнительным издержкам для российских предпринимателей, которые должны будут оплачивать труд работников по двойному тарифу. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС в пятницу предприниматели, омбудсмены и эксперты.

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Издержки более 10%

Предприниматели, занимающиеся производством, понесут дополнительные затраты на выплату заработной платы за праздничные дни, сказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. По его словам, издержки составят более 10% от месячного фонда оплаты труда - исходя из количества дополнительных нерабочих дней.

При этом предприниматели, оказывающие услуги, особенно в развлекательной сфере, наоборот, могут ощутить повышение спроса в нерабочие дни, считает он.

"Однако, это очень кратковременно, и потом это может обернуться соразмерным снижением спроса, ибо многие работники в любом случае за май получат меньше зарплату из-за уменьшения премий и иных стимулирующих выплат. А это сильно влияет на спрос в сфере услуг", - добавил собеседник агентства.

Предприниматель, член генсовета Партии роста Антон Любич также считает, что продление праздничных дней вызовет дополнительные издержки, "потому что работа в выходные и праздничные дни, согласно законодательству РФ, оплачивается по двойному тарифу".

"Прежде всего, это ударит по тем отраслям бизнеса, которые не могут остановить на период праздников процессы производства. Не стоит забывать, что среди них есть и особо пострадавшие в период пандемии", - уточнил он.

Директор компании "СК Центр" из Нижегородской области Жанна Скворцова указала, что предприятиям, которые работают непрерывно, в том числе и продовольственным магазинам, "придется менять графики выхода на работу, производственный календарь, оплачивать сотрудникам выход на работу в двойном размере".

Генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов сказал, что "предприниматели в сфере развлечений, которые будут работать в выходные дни, смогут сохранить выручку только в случае плохой погоды - в противном случае большинство их клиентов и посетителей, вероятнее всего, выберут поездку за город, на шашлыки".

Многие планировали бюджет

По мнению руководителя экспертного совета Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Рифата Шайхутдинова, "многие компании при планировании бюджетов и планов работ учитывали, что майские праздники могут быть продлены, и на бюджете компаний это не должно существенно отразиться".

"Но труд работников, которые обязаны будут на работу все-таки выйти, будет оплачиваться в соответствии с трудовым законодательством - в двойном размере. В этом отношении работодатели сами будут оценивать, какой вариант для них выгоднее и предпочтительнее", - прокомментировал он.

Комментарий гендиректора компании «Оптимальная логистика» Георгия Властопуло.

«Несколько шоковая реакция. Мы сейчас уточняем график работы банков, таможен, потому что мы занимаемся логистикой, товары перемещаются, их надо растаможивать. Мы не можем остановить транспортные потоки, которые идут для наших клиентов. Мы сейчас смотрим, анализируем. Если, не дай бог, таможня и банки не будут работать, то представляете, какие это простои транспортных средств на терминалах? Если машина приезжает, например, 30 апреля или 1 мая, либо состав приходит на станцию, либо в порт прибывает контейнер, как его растаможивать? Мы надеемся, что такого не будет, потому что в январские праздники таможня работает. Если не будут функционировать банки для перечисления таможенных платежей, то это будет в полном смысле слова десятидневный коллапс. Внутренний голос подсказывает, что все-таки они сохранят нормальный режим работы, то есть сделают стандартные выходные дни, чтобы мы имели возможность в те дни, которые были рабочими, продолжать свою операционную деятельность. Безусловно, мы своим сотрудникам сказали, что это, конечно, здорово, что все объявили о выходных, но мы все работаем. Мы работаем в операционном режиме, у нас есть ответственность перед нашими клиентами, партнерами».

Гендиректор компании «Смартэкосистема» Владислав Иванов не против выходных, но, по его мнению, об этом лучше предупреждать заранее.

«Наверное, хорошо, если бы это стало традицией, потому что майские праздники действительно делятся пополам, это не очень удобно. Но еще лучше, если бы об этом хотя бы за месяц-два становилось известно, а не так внезапно. У нас действительно идет ряд инженерных и научно-исследовательских работ, промежуточные результаты которых мы обещали представить сразу после майских. И теперь, очевидно, либо не представим, либо сейчас придется, что тоже для руководителя каждый раз не очень приятно, пытаться договориться с сотрудниками, чтобы они в этот подаренный выходной все-таки выходили на работу и пусть и за сверхурочные, но все равно работали. Разработка — это непрерывный процесс. Работа, можно сказать, встанет. Даже за несколько дней нам обычно удается довольно много сделать».

«В условиях, в которых сейчас живет страна, для нас это такой «майский локдаун» для бизнеса, поэтому, по моему мнению, надо, наоборот, сейчас напрячься всем и сокращать количество выходных. Но приняли решение кайфовать. Наверное, я думаю, будут довольны все бюджетники, для бизнеса это плохо, и для экономики в среднем в стране это плохо. Но президент решил, значит, будем кайфовать. Надо понимать прекрасно, что десять дней просто вычеркнуты из бизнеса, это 1/30 по году, это, наверное, минус 2% выручки по году. Можем мы себе такое позволить в условиях страны? По мне — нет. Но вверху, наверное, лучше видно. Это сейчас делается, мне кажется, для того, чтобы народ размягчить как можно лучше к большим выборам в Госдуму и показать, как все хорошо в стране. Может быть, это что-то решит. Есть во всем мире тенденция: когда плохо с экономикой, нужно просто больше напрягаться, меньше отдыхать и больше работать. А здесь с точностью до наоборот».

Некоторые наблюдатели задаются вопросом, стоит ли продлевать нерабочие дни в условиях, когда других ограничений на отдых вводить не планируется. Речь идет о ресторанах, кинотеатрах и многолюдных компаниях. Насколько эта мера будет эффективна? Комментирует заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган

«Речь, конечно, идет о том, что есть угроза третьей волны, подобной той, которую мы видим во многих других странах, начиная от Индии, где сейчас очень тяжелая ситуация и высокий подъем заболеваемости, кончая Турцией, где тоже все несладко, и во многих европейских странах. И пока Россия проходила все те этапы, которые наблюдались в Европе, просто с некоторым опозданием, до нас это доходило позже на месяц-полтора. Поэтому угроза третьей волны есть, и она обусловлена тем, что появляются новые, более заразные штаммы коронавируса и вакцинация пока не поспевает за скоростью эволюции вируса, пока отстает. И, наверное, уже в России распространяются более заразные штаммы, не совсем об этом есть полная информация, но, видимо, это все-таки так. Несколько дней назад и Собянин заявлял о том, что есть риск подъема заболеваемости в Москве, теперь Попова просила о том, чтобы сделали выходные. Чем эти долгие выходные могут помочь в плане отдаления третьей волны? Сейчас уже точно понятно, что все-таки в основном заражаются вирусом в помещениях при общении друг с другом и значительно реже на свежем воздухе. В мае во многих регионах России достаточно большая часть населения уезжает на дачи и занимается садоводством, огородничеством, и это, конечно, разобщает людей, и это не то же самое, что работать в офисах, быть в помещениях, длительно общаться друг с другом и пользоваться общественным транспортом. В этом плане я считаю, что это некоторое отдаление третьей волны, но все-таки это уже говорит о готовности применять какие-то дополнительно к вакцинации еще определенные меры, помогающие вместе с вакцинацией все-таки противостоять наступлению третьей волны».

Как заявили в Кремле, речи о новом локдауне на майские праздники не идет. Например, Москву ждет наплыв отдыхающих из регионов, столичные отели уже раскуплены больше чем на половину. С полетами за границу пока неопределенность, но к майским может открыться Египет: Каир и Москва договорились о полном возобновлении полетов, в том числе на египетские курорты.

Президент России Владимир Путин 23 апреля объявил, что продолжительность майских праздников увеличится, сообщил ТАСС. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Это решение позволит предотвратить рост заболеваемости коронавирусом, считают парламентарии.

Сделать в этом году дни между майскими праздниками нерабочими попросила на встрече с президентом 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уверена, что такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Владимир Путин согласился с этой идеей. Сегодня он подпишет соответствующий указ. Ранее предполагалось, что дни между Первомаем и Днём Победы — с 4 по 7 мая — будут рабочими.

«Думаю, большинство наших граждан аплодируют такому решению президента — люди устали от пандемии, им хочется побольше побыть на природе, — заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Также такое решение обусловлено и рекомендациями Роспотребнадзора».

При этом она допустила возможность пересмотра структуры выходных дней в России.

«Многие говорят, что январские выходные очень длинные. Может быть, за счёт уменьшения зимних праздников стоит расширить майские каникулы — провести такой опрос граждан России», — предложила спикер.

В Госдуме согласились, что увеличение продолжительности майских праздников сократит возможность роста заболеваемости COVID-19.

«Решение президента имеет принципиальное значение для крупных городов и даст положительный эффект для всей России», — сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он также положительно оценил перенос акции «Бессмертный полк» с 9 мая на 24 июня.

При этом депутат подчеркнул важность вакцинации от коронавируса.

«Самое главное — нужно прививаться. Все остальное — это такие мероприятия, которые носят паллиативный характер», — добавил парламентарий.

По словам замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, в ряде городов, и в Москве в том числе, начинается рост количества инфицированных.

«Это говорит о реальном риске третьей волны коронавируса, — сказал Говорин «Парламентской газете». — Для нас это было бы чрезвычайно болезненно, так как мы уже сняли большинство ограничений, люди вышли на работу». В этой ситуации он считает решение Владимира Путина совершенно правильным: «Увеличение продолжительности майских праздников — это действенный шаг по снижению риска развития третьей волны».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул, что речь не о постоянных десятидневных каникулах в мае, а лишь о разовой акции.

«Предполагается, что многие граждане разъедутся по дачам, и как превентивная мера это позволит снизить заражаемость коронавирусом, которая немного подросла в последнее время, — отметил он в комментарии «Парламентской газете». — Однако, конечно, бесконечно отдыхать — это неправильно».

По его словам, подобные решения вызывают возмущение бизнеса и крупных предприятий.

«Сначала новогодние каникулы 10 дней, потом майские столько же, и ещё у каждого отпуск есть. Когда работать-то? Как предприятиям избежать расходов, если постоянно будут выходные?» — сказал Жириновский.

Он отметил, что ЛДПР предлагает дать людям в плюс к отпуску семь дней, чтобы они сами решали, когда их потратить — в январе или в мае. Главное, дать гражданам свободу в этом вопросе, считает Жириновский.