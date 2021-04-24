На вес золота

Россия в конце 2020-го — начале 2021 года столкнулась с резким ростом цен на еду. Стоимость базовых продуктов питания, таких как сахар, масло и мука, в декабре взлетела и вынудила российские власти ввести искусственное регулирование цен. «Лента.ру» провела исследование и сравнила стоимость самых массовых продуктов в магазинах России, Германии и еще семи стран мира. В результате удалось выяснить, как варьируются цены на продукты питания, а заодно подсчитать, сколько порций наиболее популярных блюд могут позволить себе люди на разных концах земли. Подробности ценового сравнения — в материале «Ленты.ру».

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«С какой стати-то?»

Власти России забили тревогу по поводу роста цен на продукты еще в декабре прошлого года. Тогда президент Владимир Путин сообщил, что сахар в России подорожал более чем на 70 процентов, подсолнечное масло — более чем на 20 процентов, мука и макароны прибавили больше 10 процентов, а хлеб и хлебобулочные изделия — примерно 6 процентов. Глава государства связал рост цен на базовые продукты с тем, что производители пытаются «подогнать внутренние цены под [увеличившиеся] мировые» и по возможности заработать на более выгодном экспорте. Однако если рост цен на товары, для которых «комплектующие» закупаются за рубежом по возросшим ценникам, президент счел объяснимым, то повышение цен на изделия из муки его по-настоящему возмутило. «За последние шесть лет у нас рекордный урожай [пшеницы] ( ), а хлеб растет в цене, макароны растут в цене. Это что такое? Это с какой стати-то?» — сказал Путин на декабрьской пресс-конференции.

Премьер-министр Михаил Мишустин после слов президента раскритиковал министров за то, что те пустили ситуацию с ценами на самотек. Правительство немедленно взялось за административное регулирование цен на еду. Уже в декабре крупные сети и производители продовольствия заключили соглашение о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло: сначала планировалось, что оно будет действовать до 1 апреля, затем оно было продлено до конца мая. Кроме того, чтобы стабилизировать цены на хлеб и муку, Россия до середины года ввела пошлину на вывоз зерна (пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы). Затем правительство и вовсе объявило , что намерено оставить механизм действовать на постоянной основе. В марте заморозке также подверглись цены на мясо птицы. Несмотря на меры, предпринимаемые властями, сбить рост цен на продукты не удалось: из-за их подорожания стоимость блюд уже собираются поднять кафе и рестораны. Зимой Счетная палата предупреждала о возможном дефиците некоторых категорий продуктов. В конце марта аналогичные опасения возникли применительно к сахару. Правда, правительство пока все отрицает.

К борьбе с ростом цен подключился Центробанк . В феврале после очередного заседания по ключевой ставке его руководство заявило, что потенциал для ее снижения исчерпан. Это означало, что регулятор больше не будет стимулировать восстановление экономики всеми доступными способами, и главное — ценой повышенной инфляции, которая неизбежна при росте количества денег в обращении за счет дешевых кредитов. Через месяц ЦБ и вовсе повысил ставку — с рекордно низкого в новейшей истории России уровня 4,25 процента годовых до 4,5 процента.

Тем не менее подорожание многих видов товаров, и в первую очередь продуктов питания, пока остановить не удалось, причем не только в России, но и в большинстве стран мира, чему способствовало множество факторов. Среди них — прогрессирующий с прошлого года контейнерный кризис (разразившийся из-за невозможности оперативно обрабатывать все прибывающие по морю товары) и авария грузового судна Ever Given, парализовавшая на несколько дней движение по Суэцкому каналу. Впрочем, драматизировать ситуацию не стоит.

Еще в феврале Минсельхоз заявлял , что оснований для «скачкообразного повышения стоимости продуктов питания» нет, а цены в России остаются одними из самых низких в Европе.

Специально для «Ленты.ру» волонтеры посетили продуктовые магазины в девяти странах мира (России, Германии, Чехии, Люксембурге, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таиланде и Украине) и 19 городах (Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Королеве, Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнстере, Мюнхене, Ульме, Праге, Люксембурге, Алма-Ате, Бишкеке, Оше, Ташкенте, Паттайе и Киеве), где собрали цены на схожие продукты для их сравнения. Эксперимент показал, жителям каких стран дешевле всего обходится поход в супермаркет и какую часть ежемесячного дохода им приходится тратить на еду.

Деньги вперед

В России стоимость базовой продуктовой корзины, в которую вошли чуть более 20 основных продуктов, при походе в супермаркет шаговой доступности оказалась на среднем уровне по сравнению с другими изученными странами и составила 3783 рубля. В пересчете на рубли выше чек по итогам похода в магазин оказался в Люксембурге (5653 рубля), Таиланде (5056 рублей) и Германии (4057 рублей). В абсолютных цифрах дешевле, чем в России, сходить в супермаркет получилось у жителей Чехии (3707 рублей), Киргизии (3194 рубля), Казахстана (2973 рубля), Узбекистана (2368 рублей), Киргизии (2335 рублей) и Украины (1966 рублей). Правда, стоит учитывать, что лишь в российских, немецких и чешских магазинах удалось собрать все 20 позиций для исследования, в остальных странах и городах некоторые отсутствовали.

Самый дорогой хлеб (пшеничный) в пересчете на килограмм оказался в Люксембурге и Таиланде — 515 рублей и 217 рублей соответственно, самый дешевый — в Узбекистане (22 рубля), Киргизии (32 рубля), Казахстане и на Украине (по 55 рублей). В России стоимость пшеничного хлеба составляет около 66 рублей. Самая дорогая пшеничная мука также оказалась в Таиланде — 105 рублей за килограмм, более чем вдвое дороже российской. В России она, напротив, одна из самых дешевых среди стран, участвовавших в исследовании: 39 рублей за килограмм.

Причина дороговизны муки и картофеля в Таиланде — сильная зависимость от импорта. Так, цена килограмма картофеля в королевстве оказалась самой высокой среди государств, жители которых приняли участив в эксперименте, и составила 89 рублей. Для сравнения: в России, где картофель, напротив, самый дешевый, он стоит 26 рублей за килограмм. Германия и Чехия находятся в середине списка — около 50 рублей.

Самые дорогие макароны — в Таиланде и Узбекистане (252 и 134 рубля за килограмм соответственно), самые дешевые — в Праге (68 рублей), Люксембурге и Алма-Ате (по 74 рубля). В России они в среднем стоят 104 рубля. Самое дорогое куриное филе оказалось в Люксембурге и Германии (869 рублей и 542 рубля за килограмм), самое доступное — в Таиланде (119 рублей) и Казахстане (231 рублей).

В России мясо птицы обойдется в 368 рублей, говядина — в 868 рублей за килограмм. Также волонтеры собрали данные о стоимости подсолнечного масла, яиц и молока. Литр масла дороже всего обходится жителям Паттайи (151 рубль), Оша (133 рубля) и Люксембурга (125 рублей). В России цена на этот продукт находится на среднем уровне и составляет примерно 116 рублей. Самое дешевое масло оказалось на Украине — 91 рубль за литр.

Самый высокий ценник на яйца — в Европе. В Люксембурге десяток яиц стоит 192 рубля, в Чехии на него придется потратить 112 рублей, в Германии — 107 рублей. В России стоимость яиц самая низкая среди стран, участвовавших в исследовании: 74 рубля. По ценам на молоко Россия также оказалась среди государств с наиболее низким ценником: один литр в среднем стоит 56 рублей. Дешевле всего молоко покупать в Чехии (51 рубль), дороже всего — в Таиланде (122 рубля).

Среди городов, участвовавших в сравнении, самые высокие цены на продукты питания были зафиксированы в люксембургском «Ашане» и магазине Makro в Паттайе — 18 и 16 наименований оказались в экстремальных значениях. Так, в Люксембурге все виды мяса, кроме свинины, на треть или в два раза дороже, чем в других городах. Также там значительно дороже многие овощи и орехи. В Таиланде дорогие молочные продукты и привозные мука и картофель. Одновременно самые дешевые продукты волонтеры обнаружили в киевском супермаркете АТБ и ошском «Глобусе».

Бьет по карману

Однако сравнение цен на отдельные продукты не дает полного понимания, насколько дорого обходится питание жителям каждой из стран. Чтобы оценить покупательную способность граждан государств, попавших в сравнительный анализ, «Лента.ру» подсчитала, сколько кастрюль борща, салатов оливье и казанов плова на четыре персоны можно приготовить на один медианный доход. В общей сложности индексы борща, оливье и плова рассчитали для семи стран: России, Украины, Германии, Люксембурга, Чехии и Казахстана. Киргизия, Таиланд и Узбекистан не попали в сравнение, поскольку не ведут расчет медианных зарплат, данные по этим странам ограничиваются средними заработками населения.

Анализ цен показал, что Россия, Украина и Казахстан относятся к странам со сравнительно низкой покупательной способностью по сравнению с государствами ЕС . Так, в России при медианном доходе в 30 457 рублей (альтернативный вариант от Росстата — 34 335 рублей, но при подсчете МРОТ использовались именно приведенные цифры Пенсионного фонда) гражданин может приготовить примерно 102 маленькие кастрюли борща, в Казахстане — 122 кастрюли, на Украине — 120 кастрюль. Такая же ситуация сложилась с оливье и пловом: в России и на Украине медианный доход позволяет приготовить по 115 салатов оливье на четыре персоны и по 63 казана плова, в Казахстане — 117 салатов и 74 плова.

В такой ситуации далеко не все могут чувствовать себя комфортно. По подсчетам экономистов, пятая часть россиян систематически недоедает и может позволить себе лишь 66-78 процентов необходимого набора продуктов. Чаще остальных с трудностями сталкиваются многодетные и неполные семьи. Всего же за последние восемь лет потребление продуктов в среднестатистической семье сократилось на 12 процентов. Согласно данным другого опроса, 31 процент граждан тратит на питание 25-30 процентов месячного бюджета.

Совершенно другая картина в Европе, где граждане могут позволить себе в разы больше еды, чем в странах бывшего Советского Союза. Самая высокая покупательная способность в Германии — в этой стране жители на медианный доход могут сварить 722 кастрюли супа в месяц, приготовить 840 салатов оливье и 553 казана плова. На втором месте среди исследованных европейских государств оказался Люксембург — 605 кастрюль борща, 696 салатов оливье и 433 казана плова. На третьем месте по покупательной способности Чехия, где медианный доход позволяет приготовить 335 кастрюль борща, 336 салатов оливье и 242 казана плова.

Если оценивать ежемесячные траты на продукты питания в России, то гражданам с медианным доходом чуть более 30 тысяч рублей придется отдать за еду почти половину заработанных денег. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет всего 6,2 процента (по результатам нашего исследования, по официальным данным — 14 процентов, но с учетом расходов на широкий набор продуктов и посещение заведений общепита, а не на ограниченную потребительскую корзину, как в России). В Германии ситуация, сравнимая с нынешней российской, была в 1900 году, когда затраты среднего немца на пропитание составляли 57 процентов его дохода. Даже во время Второй мировой войны этот показатель равнялся 44 процентам.

При этом стоит учесть, что в отечественных магазинах — даже в больших супермаркетах — далеко не всегда можно найти все продукты из потребительской корзины. Так, сразу в нескольких регионах, среди которых Санкт-Петербург, Московская и Ростовская области, а также Приморский край, на прилавках не оказалось красного мяса: говядины, свинины, баранины. Волонтеры отмечают разницу с Германией, где почти всегда доступно мясо не только разных видов (включая оленину), но и различной степени обработки.

По подсчетам аналитиков агентства Bloomberg , на фоне пандемии цены на продукты питания в России достигли максимума за шесть лет, что может спровоцировать социальные волнения. «Россияне еще помнят уроки истории, полученные в 90-е в магазинах с пустыми полками, и рост цен может вызвать недовольство в обществе», — предупредило агентство. Схожая ситуация наблюдается в Индии, Бразилии, Турции и Нигерии. В Кремле с выводами аналитиков не соглашаются и называют их спекулятивными. «Мы видим, что в целом удается все-таки держать ситуацию [с ценами на еду] под контролем. Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности [изменчивости], в то же время правительство достаточно эффективно влияние этих факторов амортизирует», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , имея в виду постоянный мониторинг цен на продукты и услуги, введенный в стране.