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Платежная система "Мир" подготовилась к туристическому сезону

Праймиещё 12
3 часа назад
Платежная система "Мир" с 28 апреля изменит правила конвертации валют, теперь курс будет фиксироваться на день проведения платежа. По оценке эксперта, это должно сделать расчеты более прозрачными для потребителей, а также может простимулировать международную онлайн-торговлю.
Платежная система "Мир" подготовилась к туристическому сезону
Фото: © РИА Новости. Алексей Филиппов© РИА Новости. Алексей Филиппов
Для повышения прозрачности и удобства валютных операций держателей карт "Мир" платежная система с 28 апреля будет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа, а не на дату расчета между банками, сообщала в середине марта газета "Известия". Изменения касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран.
"Шаг, безусловно, позитивный для потребителя: теперь платежи будут более прозрачными, им не придется сталкиваться с доначислениями из-за резкого скачка курса валюты. Это особенно актуально сейчас, когда стоимость рубля может меняться довольно быстро. Возможно, это стимулирует и трансграничную онлайн-торговлю: пока со странами СНГ этот сегмент, на мой взгляд, у нас развит недостаточно", — пояснил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Практика, когда финальная стоимость покупки определяется по курсу, действующему спустя несколько дней после оплаты — это исторический артефакт и платежные системы постепенно от него отказываются, рассуждает эксперт. Понятно, что для российской национальной карты платежи в иностранной валюте менее актуальны, поскольку ее принимают в ограниченном числе стран. Но круг этих государств в любом случае будет со временем расширяться, уверен он.
Экономика,Виктор Достов,газета "Известия",РИА Новости,
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