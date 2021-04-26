Платежная система "Мир" подготовилась к туристическому сезону

Платежная система "Мир" с 28 апреля изменит правила конвертации валют, теперь курс будет фиксироваться на день проведения платежа. По оценке эксперта, это должно сделать расчеты более прозрачными для потребителей, а также может простимулировать международную онлайн-торговлю.

Фото: © РИА Новости. Алексей Филиппов © РИА Новости. Алексей Филиппов

Для повышения прозрачности и удобства валютных операций держателей карт "Мир" платежная система с 28 апреля будет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа, а не на дату расчета между банками, сообщала в середине марта газета "Известия". Изменения касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран.

"Шаг, безусловно, позитивный для потребителя: теперь платежи будут более прозрачными, им не придется сталкиваться с доначислениями из-за резкого скачка курса валюты. Это особенно актуально сейчас, когда стоимость рубля может меняться довольно быстро. Возможно, это стимулирует и трансграничную онлайн-торговлю: пока со странами СНГ этот сегмент, на мой взгляд, у нас развит недостаточно", — пояснил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.