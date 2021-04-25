В США признали поражение экономики в схватке с Китаем

США уступили экономическое лидерство Китаю. Так считает директор Атлантического совета (одного из самых влиятельных аналитических центров США в области глобальных отношений), журналист и писатель Фредерик Кемп.

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В колонке для CNBC он пишет, что бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт однажды назвала США «незаменимой страной». Но замена появилась. Пекин теперь позиционирует себя как «незаменимую экономику мира».

«К 2018 году 90 стран мира торговали с Китаем в два раза больше, чем с США. К 2019 году Китай превзошел США как крупнейшего глобального получателя прямых иностранных инвестиций. Основной посыл сейчас заключается в том, что рынок Китая настолько велик, его ликвидность настолько велика, а его восстановление после Covid-19 настолько резкое (рост на 18% в первом квартале), что ни одна разумная страна не может сопротивляться его объятиям», - пишет Кемп.

Он считает, что у США нет современной перспективной торговой стратегии. Поэтому Вашингтон вступает в глобальную схватку с Пекином «с одной рукой, связанной за спиной».

В марте президент США Байден созвал первую в истории встречу лидеров «четверки», включающей США, Индию, Австралию и Японию. Она создана для противостояния Китаю.

Однако эксперты считают, что экономически Вашингтон уже проиграл Пекину.

«США и Китай вовлечены в стратегическое соревнование, которое определит форму мировой политики в этом столетии. Но когда дело доходит до торговли, важного аспекта этой конкуренции, Америка уступает»,- написал ранее в WSJ Хэнк Полсон-младший, бывший министр финансов США.