Федун заявил о возможном бессрочном продлении сделки ОПЕК+

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Он также допустил, что в нынешних условиях она может быть продлена навсегда.

1 мая 2020 года – дата начала действия соглашения о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Его заключили страны ОПЕК , Россия и другие производители нефти, которые не входят в картель. Согласно договоренности, данное соглашение должно действовать два года (до начала мая 2022 года). Им, в свою очередь, предусматривается поэтапное повышение объема добычи. На апрель 2021 года сокращение будет оцениваться в 6,9 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года против 7,05 млн баррелей в марте.

В 2020 году цены на нефть марки Urals упали в четыре раза, до $18 за баррелей. Впервые рухнула ниже нуля и американская WTI. Участники нефтяного рынка смогли «пройти по грани» и «избежать катастрофы», отметил Федун.

По его словам, если на рынке не происходит корректировок в кризисных условиях на фоне пандемии, это может быть «чрезвычайно больно и печально для всех участников».

Также бизнесмен указал, что сделка ОПЕК+, позволившая скорректировать рынок и убрать излишки нефти, помогла России получить за неполный 2020 год более 2 трлн рублей дополнительных доходов.

«Нет никакой альтернативы регулированию рынка со стороны картелей», — заявил Федун.