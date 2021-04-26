Федун заявил о возможном бессрочном продлении сделки ОПЕК+

1 мая 2020 года – дата начала действия соглашения о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Его заключили страны ОПЕК
, Россия и другие производители нефти, которые не входят в картель. Согласно договоренности, данное соглашение должно действовать два года (до начала мая 2022 года). Им, в свою очередь, предусматривается поэтапное повышение объема добычи. На апрель 2021 года сокращение будет оцениваться в 6,9 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года против 7,05 млн баррелей в марте.