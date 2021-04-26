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Федун заявил о возможном бессрочном продлении сделки ОПЕК+

Лера Букина
48 минут назад
Сделка ОПЕК+ рассчитана «на длительную историческую перспективу», заявил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Об этом пишет РБК.
Федун заявил о возможном бессрочном продлении сделки ОПЕК+
Фото: ТАССТАСС
Он также допустил, что в нынешних условиях она может быть продлена навсегда.
1 мая 2020 года – дата начала действия соглашения о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Его заключили страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти, которые не входят в картель. Согласно договоренности, данное соглашение должно действовать два года (до начала мая 2022 года). Им, в свою очередь, предусматривается поэтапное повышение объема добычи. На апрель 2021 года сокращение будет оцениваться в 6,9 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года против 7,05 млн баррелей в марте.
В 2020 году цены на нефть марки Urals упали в четыре раза, до $18 за баррелей. Впервые рухнула ниже нуля и американская WTI. Участники нефтяного рынка смогли «пройти по грани» и «избежать катастрофы», отметил Федун.
По его словам, если на рынке не происходит корректировок в кризисных условиях на фоне пандемии, это может быть «чрезвычайно больно и печально для всех участников».
Также бизнесмен указал, что сделка ОПЕК+, позволившая скорректировать рынок и убрать излишки нефти, помогла России получить за неполный 2020 год более 2 трлн рублей дополнительных доходов.
«Нет никакой альтернативы регулированию рынка со стороны картелей», — заявил Федун.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ОПЕК заявили о неопределенности на нефтяном рынке.
Экономика,Компании,Леонид Федун,Лукойл,ОПЕК,
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