Крым обвинил Украину в «банковской блокаде»

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона готовят материалы для иска к Украине из-за задолженности украинских банков, не вернувших вклады жителям полуострова после его вхождения в состав России в 2014 году. Об этом пишет «Коммерсант».

Четыре таких же иска подано в других областях – за организацию энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокады полуострова.

«В 2014 году украинские банки фактически отсекли крымчанам все заработанные законно пенсии, все выплаты Нас ограбили очень серьезно, поэтому мы будем работать над возмещением ущерба», - заявил 23 апреля Константинов.

Объем ущерба, который возник из-за ухода с полуострова после его присоединения к России украинских банков, не исполнивших обязательств перед вкладчиками, специалисты оценили в 60 млрд рублей. Из них почти 30 млрд рублей компенсированы за счет российского бюджета.

По мнению юристов, основания для иска есть. Но, согласно опыту исков по событиям августа 2008 года в Южной Осетии, международные инстанции не хотят признавать политизированные обвинения, заявил партнер, адвокат, руководитель практик разрешения споров и международного арбитража адвокатского бюро ART DE LEХ Артур Зурабян. Остается вопрос, будут ли получены средства, если суды окажутся на стороне теперь уже российских вкладчиков, отметил он.