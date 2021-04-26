Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Крым обвинил Украину в «банковской блокаде»

Лера Букина
4 часа назад
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона готовят материалы для иска к Украине из-за задолженности украинских банков, не вернувших вклады жителям полуострова после его вхождения в состав России в 2014 году. Об этом пишет «Коммерсант».
Крым обвинил Украину в «банковской блокаде»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Четыре таких же иска подано в других областях – за организацию энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокады полуострова.
«В 2014 году украинские банки фактически отсекли крымчанам все заработанные законно пенсии, все выплаты Нас ограбили очень серьезно, поэтому мы будем работать над возмещением ущерба», - заявил 23 апреля Константинов.
Объем ущерба, который возник из-за ухода с полуострова после его присоединения к России украинских банков, не исполнивших обязательств перед вкладчиками, специалисты оценили в 60 млрд рублей. Из них почти 30 млрд рублей компенсированы за счет российского бюджета.
По мнению юристов, основания для иска есть. Но, согласно опыту исков по событиям августа 2008 года в Южной Осетии, международные инстанции не хотят признавать политизированные обвинения, заявил партнер, адвокат, руководитель практик разрешения споров и международного арбитража адвокатского бюро ART DE LEХ Артур Зурабян. Остается вопрос, будут ли получены средства, если суды окажутся на стороне теперь уже российских вкладчиков, отметил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ущерб, нанесенный Крыму со стороны Украины, по оценке Константинова, исчисляется триллионами.
Экономика,Владимир Константинов,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители