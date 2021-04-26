Леонид Федун. Заместить нефть из РФ без взрыва на мировом рынке энергоносителей невозможно, поэтому введение ограничений на торговлю российской нефтью в мире маловероятно, заявил вице-президент и совладелец "Лукойла" , зампред комитета по климату РСПП

Рамблер

"Россия обеспечивает практически 10% мирового производства нефти, и заместить эту нефть невозможно без взрыва на рынке энергоносителей, поэтому я не думаю, что западные страны могут ввести ограничения на торговлю российской нефтью", — сказал Федун в интервью телеканалу РБК.



"Но с другой стороны, существуют секторальные санкции, касающиеся разработки глубоководного шельфа и сланцевой нефти, которые привели к тому, что проекты в российской Арктике отложены на долгую перспективу. Кроме того, в мире нет спроса на дорогую нефть, и в ближайшие десятилетия он не появится. Естественно, эти санкции оказывают какое-то влияние, но Россия к ним в достаточной степени адаптируется", — добавил он.

Соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+, рассчитанное до мая 2022 года, в условия климатических изменений может стать бессрочным. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун.

По мнению Федуна, сделка ОПЕК+ рассчитана "на долгую историческую перспективу". "В условиях новых климатических реалий, может быть, она даже навсегда", - добавил он.

Вице-президент "Лукойла" отметил, что благодаря сделке РФ получила за неполный 2020 год более 2 трлн рублей дополнительных доходов.

"Нет никакой альтернативы регулированию рынка со стороны картелей", - считает он.

Обновленная сделка ОПЕК+ работает с мая 2020 года. Страны соглашения пошли на беспрецедентное по объемам сокращение добычи нефти. Фактически на первом этапе, с мая по июль, они убирали с рынка почти 20% своей добычи или 9,7 млн баррелей в сутки. С августа по декабрь 2020 года ограничения ослабли до 7,7 млн баррелей в сутки. С января министры ОПЕК+ решили замедлить смягчение квот, опасаясь рецидивов со стороны пандемии и новых локдаунов. Но в течение мая - июля они все же вернут на рынок 2,1 млн баррелей в сутки постепенным ростом добычи.

Несмотря на новые санкции США, американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) больше чем когда-либо зависят от российской нефти. Об этом говорится в отчете корпорации Standard & Poor's.

Место Венесуэлы, против которой введены американские санкции, заняла Россия, а поставки российской нефти в США побили десятилетний рекорд. По данным Управления энергетической информации США, импорт нефти из России в общем объеме достиг рекордного уровня в восемь процентов в январе.

Тенденция набирает обороты, несмотря на то что связи между двумя странами в последние месяцы ухудшились, заявили в Standard & Poor's. Общий объем поставок российского сырья даже превышает потоки от ключевого союзника Саудовской Аравии. В январе США импортировали 648 тысяч баррелей в день российской нефти и нефтепродуктов.

В прошлом году Россия поставляла в среднем 538 тысяч баррелей в день, это семь процентов от общих закупок США. При этом ранее этот показатель колебался на уровне 0,5 процента. Американские нефтепереработчики покупают в России в основном не сырую нефть, а мазут. Его используют для работы установок по производству бензина.

Несмотря на растущие противоречия между США и Россией, американские НПЗ вынуждены покупать российскую нефть и нефтепродукты, чтобы заместить поставки из Венесуэлы и других стран ОПЕК . Американские НПЗ предпочитают покупать российский мазут вместо тяжелой нефти. В администрации Джо Байдена не испытывают обеспокоенности из-за роста поставок нефти и нефтепродуктов из России.

ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО

В 2020 году Россия поставила в США больше нефти и нефтепродуктов, чем Саудовская Аравия – давний союзник Вашингтона на Ближнем Востоке. Поставки из России составили 538 тысяч барр./сут. по сравнению с 522 тыс. барр./сут. из Саудовской Аравии. Увеличение импорта из России произошло, несмотря на обещание саудовцев в апреле прошлого года "залить американский рынок" своей нефтью. Это произошло после конфликта между Москвой и Эр-Риядом, который произошел из-за разногласий по поводу ограничений добычи странами ОПЕК+.

Согласно данным EIA (Управления энергетической информации США), в 2020 году доля России в импорте нефти и нефтепродуктов на американский рынок достигла рекордного показателя – 7%. Россия стала третьим крупнейшим поставщиком после Канады и Мексики – участников Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ближайших союзников Вашингтона в Западном полушарии.

Агентство Bloomberg сообщает, что резкое увеличение поставок из России произошло при Дональде Трампе , который ввел жесткие санкции против "диктаторского режима" Николаса Мадуро в Венесуэле. До введения санкций эта латиноамериканская страна была основным поставщиком тяжелой нефти в США. Санкции позволили Трампу избавиться от конкурента на нефтяном рынке и достигнуть "энергетического доминирования Америки" — США стали мировым лидером по добыче нефти и экспортером энергоносителей.

Прекращение поставок из Венесуэлы вынудило американские НПЗ закупать тяжелую нефть в других странах, в том числе, в России. Тяжелая нефть необходима для загрузки мощностей наиболее технически оснащенных американских НПЗ, большинство которых расположены вблизи побережья Мексиканского залива.

Американские НПЗ покупают в России в основном не нефть, а получаемый в результате первичной переработки тяжелый нефтяной остаток – мазут, который используется как котельное топливо для генерации тепловой энергии. В США мазут используется в качестве сырья для установок вторичной переработки, на которых производятся компоненты светлых нефтепродуктов, дизельного топлива и бензина, а также нефтяной кокс – ценный продукт, используемый в черной и цветной металлургии.

МАЗУТ ВМЕСТО НЕФТИ

"Лишившись возможности покупать венесуэльскую нефть они (американские НПЗ – прим. ред.) стали основными потребителями российского мазута, более дешевого по сравнению с сырьем, которое традиционно поставляли страны ОПЕК", — цитирует агентство Bloomberg Эди Имсировича, сотрудника Оксфордского института энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies) и бывшего главы департамента "Газпрома" по торговле нефтью.

В 2020 году крупнейшими импортерами стали компании Valero и ExxonMobil , которые закупили примерно 55 млн барр. и 50 млн барр. соответственно. По данным американской таможни, на эти две компании пришлось почти 50% импорта нефти и мазута из России в прошлом году.

Крупнейшим поставщиком нефти на американский рынок является Канада. Эта страна экспортирует в основном высоковязкую нефть, добываемую в провинции Альберта, где расположены крупнейшие в мире месторождения так называемых нефтяных песков. Однако американские НПЗ уже закупают максимально возможное количество канадской нефти. Кроме того, удаленность месторождений Альберты от Мексиканского залива и транспортные ограничения не позволяют увеличить поставки канадской нефти в США.

Увеличить поставки тяжелой нефти могли бы ближневосточные страны, но сейчас это невозможно из-за ограничений добычи, установленных в соответствии с соглашением ОПЕК+. Кроме того, Иран – вторая крупнейшая по запасам нефти страна ОПЕК – не может увеличить добычу, поскольку, как и Венесуэла, находится под санкциями США.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

После возмутительных высказываний президента США в адрес российского лидера отношения между Вашингтоном и Москвой обострились до предела. Однако американские эксперты, аналитики и лоббисты нефтяных компаний уверены: администрация Джо Байдена не испытывает обеспокоенности из-за роста поставок нефти и нефтепродуктов из России.

При этом Вашингтон продолжает угрожать санкциями европейским компаниям, участвующим в проекте строительства газопровода "Северный поток 2". Вашингтон может ужесточить санкции против Москвы и запретить импорт российской продукции. Вероятность этого невелика, пока не будет найдена замена поставкам из России.

США могут отказаться от нефти и мазута из России, если будут отменены санкции против Венесуэлы, и тяжелая нефть из этой страны снова начнет поступать на американский рынок.

При существующих технологиях России хватит запасов нефти на 58 лет, причём рентабельных — всего на 19 лет. Такие сроки озвучил замглавы Минприроды , глава Роснедр Евгений Киселев

В интервью «Российской газете» он подчеркнул, что сроки истощения в 58 и 19 лет — условные, так как с развитием технологий они постоянно сдвигаются.

В то же время природным газом при любых сценариях развития экономики страна обеспечена более чем на 60 лет, добавил чиновник.

В начале 2020 года глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко оценивал обеспеченность России окупаемыми запасами нефти в 30 лет. По его словам, себестоимость добычи и освоения нефти у новых месторождений составляет примерно $20–25 за баррель, что сравнительно немного. Как отметил Вакуленко, новые технологии могут сделать привлекательными некоторые месторождения, где ранее добыча нефти считалась невыгодной.

В середине марта консалтинговые и аналитические агентства Wood Mackenzie и Westwood Global Energy назвали Россию лидером в геологоразведке углеводородов. По данным аналитиков, в 2020 году на РФ пришлось 70% всех обнаруженных в мире объёмов запасов нефти и газа.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны пытаются ограничить Россию только за сам факт существования российского государства.

Рамблер

"Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет, это даже не импортозамещение. Хотя это чрезвычайно важно", - сказал он в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности.