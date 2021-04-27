Существующий принцип деления России на регионы «неправильный», такого их количества стране не нужно. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин , сообщает во вторник, 27 апреля, РБК.

«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — сказал он , отметив, что это его личное мнение, а не официальная позиция, согласованная с правительством.

Он предложил объединять небольшие регионы с соседними, более крупными, чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть. «У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время», — отметил вице-премьер.

Хуснуллин считает «точкой роста» агломерации, развитию которых мешает нынешнее территориальное деление страны. В пример он привел Казань и расположенный в 40 километрах от нее город Волжск Республики Марий Эл, многие жители которого, по его словам, ездят на работу в административный центр Татарстана.

К обсуждению темы развития агломераций Хуснуллин пообещал вернуться после единого дня голосования в сентябре. «Концентрации нужно делать на точки роста. Весь мир этим путем идет, мы ничего здесь нового не придумали», — резюмировал зампред правительства.

Представитель вице-премьера уточнил, что Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов и «вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается».