В России сократят оборот наличных денег

В ЦБ считают, что сдерживать обращение наличных средств будет рост популярности безналичных платежей. Эксперты же полагают, что возвращению денег в банки могут способствовать увеличивающиеся ставки по вкладам. Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин уверен, что население станет активнее открывать новые депозиты и накопительные счета при доходности выше 7%. При этом он подчеркнул, что доля россиян, которые не готовы отказаться от бумажных денег, по-прежнему очень велика и составляет около 55%.