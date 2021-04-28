В России сократят оборот наличных денег

В ЦБ считают, что сдерживать обращение наличных средств будет рост популярности безналичных платежей. Эксперты же полагают, что возвращению денег в банки могут способствовать увеличивающиеся ставки по вкладам. Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин уверен, что население станет активнее открывать новые депозиты и накопительные счета при доходности выше 7%. При этом он подчеркнул, что доля россиян, которые не готовы отказаться от бумажных денег, по-прежнему очень велика и составляет около 55%.
Если к началу января объём наличных составлял 13,4 трлн рублей, то ближе к концу года порядка 2 трлн из них должны уйти из оборота, — спрогнозировал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.
Ранее сообщалось, что в 2020 году средняя сумма депозита увеличилась до 62% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост наблюдался в банке «Санкт-Петербург»
, где показатель вырос с 400 тысяч рублей до 650 тысяч рублей. Увеличение среднего размера депозита также отметили в РСХБ — на 11,5%, до 528 тысяч рублей, в ВТБ
— на 7%.