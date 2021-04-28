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Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличности

News.ru
9 минут назад
В прошлом году объём оборота наличных денег в России резко вырос на 2,8 трлн рублей из-за низких ставок по вкладам и господдержки в связи с пандемией. В текущем году Центробанк прогнозирует сокращение объёма наличности, однако возврат к докризисному уровню может растянуться на несколько лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на регулятор.
В России сократят оборот наличных денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Объём бумажных денег в обороте увеличивался с 2016 года. Однако прирост никогда не превышал 800 млрд рублей. Исключением стал 2020 год, когда за 12 месяцев объём «кэша» в стране резко увеличился на 2,8 трлн рублей и составил 13,4 трлн, — сообщает издание.
В ЦБ считают, что сдерживать обращение наличных средств будет рост популярности безналичных платежей. Эксперты же полагают, что возвращению денег в банки могут способствовать увеличивающиеся ставки по вкладам. Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин уверен, что население станет активнее открывать новые депозиты и накопительные счета при доходности выше 7%. При этом он подчеркнул, что доля россиян, которые не готовы отказаться от бумажных денег, по-прежнему очень велика и составляет около 55%.
Если к началу января объём наличных составлял 13,4 трлн рублей, то ближе к концу года порядка 2 трлн из них должны уйти из оборота, — спрогнозировал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.
Ранее сообщалось, что в 2020 году средняя сумма депозита увеличилась до 62% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост наблюдался в банке «Санкт-Петербург», где показатель вырос с 400 тысяч рублей до 650 тысяч рублей. Увеличение среднего размера депозита также отметили в РСХБ — на 11,5%, до 528 тысяч рублей, в ВТБ — на 7%.
Экономика,Банк "Санкт-Петербург",Банк ВТБ,Центральный банк России,
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