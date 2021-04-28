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Лавров: "У России уже есть база для аналога SWIFT"

Мария Иванова
4 часа назад
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что у России уже есть база, которая позволяет создать аналог международной системы платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Лавров ответил на вопрос о том, является ли система передачи финансовых сообщений Центробанка первым шагом к созданию аналога SWIFT.
«База [альтернативы SWIFT - прим.ред.] существует. И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», - заявил министр.
Как писал «Рамблер», в 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что не будет в одностороннем порядке и под влиянием политического давления принимать такие решения. Позже Центробанк создал аналог системы, который позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны.
В 2018 году спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от SWIFT из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Такую меру называют «ядерной опцией», отмечал Волкер. Он объяснял, что такие санкции привели бы не только к большим издержкам для России, но и к большим издержкам для союзников США.
Разговоры об отключении от SWIFT возобновились в 2021 году. Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что в стране может появиться альтернатива международной системе, работающая на «совершенно новой» технологической основе.
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