Как писал «Рамблер», в 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что не будет в одностороннем порядке и под влиянием политического давления принимать такие решения. Позже Центробанк создал аналог системы, который позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны.