Как писал «Рамблер», в 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что не будет в одностороннем порядке и под влиянием политического давления принимать такие решения. Позже Центробанк создал аналог системы, который позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны.
Такую меру называют «ядерной опцией», отмечал Волкер. Он объяснял, что такие санкции привели бы не только к большим издержкам для России, но и к большим издержкам для союзников США.