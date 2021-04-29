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СМИ: в России зафиксировано снижение цен на яйца

ТК «Звезда»
2 часа назад
Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов заявил, что с начала этой недели производители зафиксировали снижение отпускных цен на яйца.
Зафиксировано снижение цен на яйца
Фото: pixabay.compixabay.com
Он отметил, что цены в значительной степени приблизились к стоимости продукции в начале года. Лахтюхов не уточнил,о каком снижении в процентах идет речь. Накануне празднования Пасхи торговые сети уже сделали запасы продукции, поэтому снизили объемы закупок у производителей, передают «Известия».
Уменьшение спроса яйца повлекло за собой и уменьшение отпускной цены.
Также 10 дней назад отпускные цены производителей начали снижаться, они уменьшились на пять-десять процентов на яйцо столовое первой и второй категории. Об это рассказала гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.
По последним данным Росстата, в январе средняя по стране розничная цена за десяток яиц составила 75,38 рублей, в феврале — 77,13 рублей (рост на 2% к началу года), в марте — 81,33 рублей (почти 8%).
Ранее в Роспотребнадзоре представили ряд рекомендаций, приуроченных к приближающейся Пасхе. Так, покупая яйца важно не забывать проверить доту их сортировки и внешний вид. Форма яиц должна быть ровной, а скорлупа целой, равно мерно окрашенной и свободной от кровяных следов и помета.
Экономика,Галина Бобылева,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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