Зафиксировано снижение цен на яйца

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов заявил, что с начала этой недели производители зафиксировали снижение отпускных цен на яйца.

По последним данным Росстата, в январе средняя по стране розничная цена за десяток яиц составила 75,38 рублей, в феврале — 77,13 рублей (рост на 2% к началу года), в марте — 81,33 рублей (почти 8%).